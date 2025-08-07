La Princesa Leonor eligió un vestido idéntico al de la Reina Letizia

La Princesa Leonor, que ya acompaña a su padre en actos públicos, parece cada vez más cómoda en este tipo de eventos.

La Princesa Leonor asistió por primera vez a la tradicional recepción de verano en el Palacio de Marivent y lo hizo con una elección que generó comentarios desde el primer minuto. Su look fue idéntico al que llevó su madre, la Reina Letizia, hace dos años.

La Princesa Leonor abre el closet de su madre El vestido, con hombros descubiertos y estampado mediterráneo, es parte de la colección Desigual x Stella Jean. La Reina Letizia lo había usado en el mismo evento en 2023. Leonor lo lució ahora con total naturalidad.

princesa La heredera al trono, de 19 años, llegó acompañada por su hermana Sofía. Las dos se mostraron relajadas, sonrientes y atentas, pero todos los ojos se centraron en ese detalle: el look repetido. No cualquiera se anima a usar el mismo vestido que una reina. La Princesa Leonor lo hizo sin esfuerzo.

Al igual que su madre, eligió llevar el cabello recogido. El gesto fue leído por muchos como una señal de continuidad, de cercanía, y hasta de estrategia. En un evento cargado de protocolo, ese pequeño guiño generó más comentarios que cualquier discurso o saludo.

reina letizia La recepción reunió a casi 700 invitados de distintos sectores de las Islas Baleares. Entre ellos, Rafael Nadal, reciente marqués de Llevant de Mallorca. Sin embargo, la atención se la llevaron las mujeres de la familia real. Letizia, esta vez, eligió un vestido blanco. Sofía y la reina emérita, estampados coloridos.