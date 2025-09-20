Julieta Poggio y su casi accidente de vestuario con su look de corpiño de encaje

Julieta Poggio apostó a un look sensual que rozó el límite de lo atrevido y pasó un pequeño accidente. La foto en la nota.

Julieta Poggio volvió a ser tema de conversación por un look jugado que llevó para una salida nocturna junto a su novio. La influencer, que ya ha demostrado en varias ocasiones su gusto por los estilismos sensuales, esta vez eligió un corpiño de encaje negro adornado con cadenas plateadas en el escote, prenda que la puso al borde de un accidente de vestuario.

La foto que compartió desde el ascensor encendió las redes. El corpiño fue el centro absoluto del look y marcó una impronta audaz, que rozó el límite de lo atrevido. Ese gesto lencero trasladado a la calle definió un estilo que ella sabe llevar con naturalidad y toda la confianza.

Para completar el outfit, sumó un pantalón negro con aberturas laterales, pieza que acompañó el aire sexy del conjunto. Sobre la cintura, anudó una remera blanca en gesto casual, jugando con capas y texturas. El bolso negro, pequeño y discreto, terminó de cerrar un estilismo pensado para la noche.

En cuanto a su beauty look, llevó el pelo recogido en una colita alta, prolija y fresca, que despejó su rostro. Mientras tanto, él apostó por un total black en camisa y remera, sumando como detalle una cadena plateada. La complicidad entre ambos quedó plasmada en el espejo, donde se la vio a ella con un gesto pícaro y él con una sonrisa relajada.