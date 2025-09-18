Kate Middleton recibió a Donald y Melania Trump con un look imponente: mirá lo que se puso

La princesa de Gales, Kate Middleton, homenajeó a Lady Di en su encuentro con Donald y Melania Trump. Los detalles y fotos en la nota.

Kate Middleton homenajeó a Lady Di con un broche en su encuentro con Trump.

En Windsor, los príncipes de Gales recibieron a Donald y Melania Trump en el marco de su segundo viaje de Estado al Reino Unido. Si bien el protocolo diplomático imponía sobriedad, Kate Middleton volvió a mostrar su capacidad de vestirse con estilo aún y siguiendo las normas.

La princesa de Gales se presentó con un look en burdeos, una de las tonalidades tendencia del otoño europeo. La prenda principal fue un abrigo-vestido de Emilia Wickstead, ajustado a la cintura con cinturón del mismo género. El diseño, de falda con vuelo estructurado en “A”, solapas tipo esmoquin y doble botonadura negra, le dieron un estilo clásico pero con fuerza moderna.

El largo midi resultó perfecto para un evento de día y el color elegido, más allá de ser tendencia, realzó su porte y transmitió sobriedad. Kate completó el conjunto con stilettos en punta y un bolso Chanel acolchado en el mismo tono, logrando un efecto monocromo impecable.

El tocado casquete, con velo corto y lazo, le dio el toque británico tradicional, mientras que las joyas llevaron el valor simbólico, puesto que se trató de un broche con plumas que perteneció a Lady Di, engarzado con diamantes y esmeraldas. Una pieza cargada de historia que hizo de su estilismo un gesto de continuidad en la memoria de la familia real.

El maquillaje estuvo marcado en los ojos con sombras oscuras y pestañas XL, que se equilibró con labios nude y un leve rubor. Su melena la llevó suelta y con ondas suaves, cerrando así un look que conjugó solemnidad con calidez.