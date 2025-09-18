El vestido de Nicki Nicole que encendió La Voz Argentina

Nicki Nicole reemplazó a Lali y se lució con un look elegante y sensual de vestido brillante y espalda al descubierto. ¡Mirá las fotos!

La ausencia de Lali Espósito, que se encontraba atravesando un momento de alto desgaste laboral tras sus shows en Vélez y su participación en la presentación de la película de una amiga, abrió paso a que Nicki Nicole tomara su silla de jurado en La Voz Argentina, y lo hizo con un look que no pasó inadvertido.

Nicki eligió un vestido marrón brillante, sin escote al frente pero con una espalda totalmente descubierta, que dejó entrever parte de su piel en los laterales. El corte incluyó además un tajo en la pierna derecha que le dio sensualidad.

Para acompañar, llevó sandalias negras de taco alto que sumaron elegancia y estilizaron aún más la figura. Sin embargo, el detalle inesperado llegó cuando Nicki se cubrió con un tapado de símil piel en un tono a juego con el vestido.

En el streaming oficial de Telefé, Sofi Martínez explicó que la ausencia de Lali se debió a la exigencia de su agenda: “Hubo unas grabaciones que estuvo ausente por la exigencia de sus shows en Vélez y también porque hace poco se estrenó la película de su amiga, evento al que fue y también tuvo participación”, comentó.

La silla de Lali no estuvo vacía, y Nicki Nicole supo ocuparla con presencia, estilo y un look que reflejó madurez artística.