La lesión de Lamine Yamal se volvió viral y los memes no perdonaron a Nicki Nicole

Lamine Yamal fue tendencia por una lesión íntima y los memes lo convirtieron en viral en las redes sociales.

Los memes sobre Lamine Yamal se volvieron virales tras el parte médico del Barcelona. Foto: Archivo

El comunicado médico del FC Barcelona sobre Lamine Yamal no tardó en convertirse en tendencia. El club informó que el joven delantero presenta “molestias en el pubis” que le impiden entrenar y jugar, y aunque el parte era serio, las redes sociales reaccionaron con una catarata de memes que lo convirtieron en un fenómeno viral.

Usuarios de X (ex Twitter) no dejaron pasar la oportunidad de vincular la lesión con la reciente relación del jugador con la cantante argentina Nicki Nicole. Frases como “La Nicki lo dejó seco” o “Se la pasa de perlas con Nicki Nicole” se multiplicaron, mezclando humor, picardía y cultura pop en tiempo récord.

La creatividad fue inmediata: desde montajes con emojis hasta capturas de pantalla con teorías delirantes sobre la vida íntima del futbolista. Algunos incluso responsabilizaron directamente a la artista por la dolencia, mientras otros celebraban a Yamal como “ídolo nacional” por motivos que exceden lo deportivo.

Más allá del parte médico, lo cierto es que Lamine Yamal volvió a ser protagonista, esta vez fuera de la cancha. La lesión en el pubis generó una ola de memes que cruzó fronteras y convirtió un tema médico en contenido viral. Y como suele pasar en redes, el humor fue más rápido que cualquier diagnóstico.

Los memes más virales Captura de pantalla 2025-09-16 112812 La lesión de Lamine Yamal generó una ola de memes que se volvió viral en minutos. Foto: X