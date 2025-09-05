Los desopilantes memes de la goleada de Argentina ante Venezuela, en la despedida oficial de Messi en el país

La Selección argentina goleó 3-0 a Venezuela en el Monumental, con dos golazos de Lionel Messi en su despedida oficial como local por Eliminatorias. La emoción por el capitán, el gesto de Julián Álvarez cediéndole un gol, el pase bárbaro de Leandro Paredes, se transformaron en materia prima para que los hinchas llenaran las redes de memes .

Los usuarios también pusieron el foco en el look de Julián, que fue comparado con Hércules de Disney, mientras que las lágrimas de los fanáticos por el último partido de Messi en el país quedaron retratadas con memes llenos de emoción. Como siempre, la Scaloneta ganó en la cancha y también en internet, donde la creatividad volvió a jugar su propio partido.