Una cárcel dorada en medio de un shopping: la medida viral de un empresario mexicano

Titto Gálvez, un empresario de México, utilizó una insólita medida en un shopping de Guadalajara para exponer una "dura realidad" a los emprendedores.

Luego de que se viralizará las imágenes de la cárcel, un empresario se adjudicó la medida para visibilizar una problématica.

Un hecho insólito en un centro comercial de Guadalajara, en México, se volvió viral en las redes sociales. Hace algunos días, se observó a un hombre vestido de traje trabajando dentro de una cárcel dorada, en medio del shopping Centro de Vida La Perla. El empresario detrás de la idea explicó que era para visibilizar un problema de los emprendedores.

Esta escena desconcertó a las personas que la vieron y las imágenes comenzaron a viralizarse rápidamente en las redes sociales. Días más tarde, Titto Gálvez, un empresario mexicano, realizó un posteo en su cuenta de Instagram donde reconoció ser el autor detrás de esta llamativa iniciativa.

Medida de un influencer mexicano (2) Titto Gálvez, empresario mexicano y fundador de Libersity, una plataforma de formación para emprendedores.

La razón de la cárcel en el shopping A través de este posteo, el empresario comentó que buscaba visibilizar un problema que, según él, sufren los emprendedores: la falta de tiempo, las estructuras y la libertad, lo que termina convirtiéndolos, según explicó, en “víctimas de sus propias presiones”.

“Lo incómodo no es ver a alguien encerrado. Lo incómodo es darte cuenta de lo normal que parece vivir así”, explicó Gálvez sobre lo que buscaba visibilizar con esta polémica medida. Esta acción busca repensar el modelo de éxito tradicional y comenzar a promover negocios que no dependan de los dueños para funcionar correctamente. “No es marketing, es una intervención cultural”, subrayó.