Flores amarillas el 21 de septiembre: cómo nació la tradición y qué simboliza

La llegada de la primavera en Argentina está asociada a celebraciones múltiples. Cada 21 de septiembr e, además del cambio de estación, se festeja el Día del Estudiante, lo que convierte a la fecha en una jornada de encuentros, música y actividades al aire libre. Sin embargo, en los últimos años se sumó una práctica que adquirió notable visibilidad: obsequiar flores amarillas .

La costumbre, popularizada entre adolescentes y jóvenes, se extendió rápidamente gracias a plataformas digitales y hoy es reconocida como uno de los rituales más distintivos de esta época del año. Aunque para algunos se trata de un simple gesto estético, su origen está vinculado a un momento icónico de la televisión argentina.

La tradición remite a la telenovela juvenil Floricienta, emitida en 2004. En uno de sus episodios más recordados, el personaje de Florencia (interpretado por Florencia Bertotti) recibe un ramo de flores amarillas de Franco (Benjamín Rojas). La escena se convirtió en un clásico para los seguidores de la serie y dio inicio a un vínculo simbólico entre estas flores y los sentimientos de cariño, ilusión y esperanza.

Con el paso del tiempo, la canción Flores amarillas, parte de la banda sonora de la telenovela, recuperó popularidad a través de redes sociales como TikTok e Instagram. Jóvenes usuarios comenzaron a compartir videos y mensajes relacionados con la entrega de estas flores, lo que potenció la tendencia y reforzó la asociación con el inicio de la primavera. Así, el 21 de septiembre quedó establecido como la fecha ideal para regalar ramos amarillos a amigos, parejas o seres queridos.

Más allá de la referencia televisiva, las flores amarillas poseen un simbolismo propio que trasciende la ficción. En el lenguaje de las flores, este color está vinculado con la alegría, la vitalidad y el optimismo. Su tono brillante evoca la luz solar y transmite energía positiva, por lo que resulta especialmente apropiado para dar la bienvenida a una estación caracterizada por el renacer de la naturaleza.

Las flores amarillas y la amistad

También se las asocia con la amistad y los nuevos comienzos. Por esa razón, entregar un ramo amarillo en primavera suele interpretarse como un gesto de afecto sincero y de celebración compartida. No obstante, conviene señalar que en otras culturas el mismo color puede transmitir mensajes distintos, ligados a la envidia o la traición. En el contexto argentino, sin embargo, predominan las connotaciones alegres y optimistas.

A la hora de elegir qué flores regalar, la variedad es amplia y permite adaptar el obsequio a diferentes estilos. Los girasoles son los preferidos por su tamaño, su color intenso y la relación directa con la energía solar. Representan vitalidad y suelen destacarse en cualquier arreglo floral.

Las orquídeas amarillas, en cambio, transmiten una imagen de fuerza y elegancia. Son ideales para quienes buscan un presente refinado que, además de color, aporte sofisticación a los interiores. Los tulipanes, originarios de Holanda, completan el podio de los más elegidos. Su forma delicada y su tonalidad fresca los convierten en un símbolo de alegría con un matiz de modernidad.