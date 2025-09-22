La Joaqui sorprendió con un look deportivo rojo que arrasó en redes

No te pierdas la fusión de estilos que convirtió a La Joaqui en tendencia en Instagram. Mirá las fotos.

Si hay alguien que logra hacer del vestuario un escenario en sí mismo, es La Joaqui. La cantante marplatense volvió a agitar sus redes con una producción de fotos en la que eligió un conjunto deportivo en rojo y lo combinó, en un golpe de efecto, con tacos altos negros.

El look partió de un equipo básico de campera con cierre y pantalón deportivo al tono. Sin embargo, la elección del color y la decisión de mostrarlo en clave sexy hicieron del outfit algo completamente distinto.

La artista llevó el conjunto deportivo hacia otro registro al sumarle las sandalias de taco alto. La mezcla, inesperada y poderosa, sintetizó en breve uno de los códigos actuales de la moda urbana, que se trata de borrar las líneas entre lo casual y lo glamoroso.

El contraste entre lo funcional del outfit y lo sensual de los zapatos se convirtió en el sello del estilismo. Una fórmula que conectó de inmediato con sus seguidores.

Rojo intenso y sandalias negras: el outfit con el que La Joaqui arrasó. Instagram: lajoaqui