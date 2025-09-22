Sociales: Knight Piésold Argentina festejó su 20° aniversario

Un brindis por dos décadas de logros y por lo que viene: KP celebra lo construido y renueva su compromiso de seguir creciendo en Argentina, acompañando un futuro prometedor de la minería responsable y generadora de desarrollo.

Knight Piésold Argentina celebró su vigésimo aniversario en el país con un almuerzo en La Felissa, donde colaboradores se reunieron para conmemorar este hito en la historia de la compañía.

Con dos décadas de trayectoria en Argentina, Knight Piésold se consolidó como un referente en consultoría especializada para los sectores de minería, energía, infraestructura, recursos hídricos, petróleo y gas. Desde sus oficinas en Mendoza, San Juan, Santa Cruz y Salta, ha acompañado el desarrollo de los principales proyectos del país, integrando desde la factibilidad al cierre, disciplinas como ingeniería civil, medio ambiente, geotecnia, electromecánica e hidráulica, lo que le permite brindar soluciones integrales y a medida.

Actualmente, la compañía cuenta con un equipo de más de 200 profesionales en Argentina que, junto a la red global de más de 1.500 colaboradores distribuidos en los cinco continentes, fortalecen el carácter internacional de la firma y su capacidad de ofrecer soluciones a medida.

Knight Piésold se destaca por su liderazgo técnico en proyectos mineros y por su gestión de calidad, seguridad y ambiente certificada ISO 9001, 14001 y 45001. Su cultura fue reconocida por segundo año con Great Place to Work, ubicándola entre las mejores para trabajar en Argentina.

Durante el encuentro, Alejandro Demonte, Gerente General de Knight Piésold Argentina, destacó: “Estos 20 años son el resultado del trabajo, la dedicación y el profesionalismo de un equipo excepcional. Nuestra gente es el motor que nos impulsa a seguir generando valor para nuestros clientes y para las comunidades donde trabajamos. Celebramos nuestra historia, pero sobre todo miramos hacia el futuro, con la convicción de que lo mejor está por venir”.