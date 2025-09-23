Florencia Peña recibió la primavera empoderada, con un look diferente y a cara lavada

“Improvisé estas fotos a cara lavada”. No te pierdas las fotos y el mensaje de Florencia Peña en redes.

Florencia Peña recibió la primavera como solo ella sabe hacerlo, con humor y autenticidad. En su cuenta de Instagram publicó un carrusel de fotos donde se la vio con un body rosa fuerte de manga larga y, en la mano, una flor del mismo tono. Imágenes las cuales acompañó con: "Improvisé estas fotos a cara lavada para acompañar este inicio, que espero que nos traiga mejores tiempos".

La actriz posó sin una gota de maquillaje y con el pelo despeinado, para sumarle a la idea de naturalidad en su look. Esa frescura estuvo lejos de restarle impacto, al contrario, fue lo que terminó de darle peso a la propuesta, que jugó con la simpleza y la autenticidad.

Lo cierto es que no es la primera vez que Florencia se muestra de esta manera. En 2019 ya había compartido fotos sin maquillaje ni retoques digitales, acompañadas de frases potentes sobre el amor propio y la aceptación. En aquel entonces escribió: “El único templo al que asisto cada día es mi cuerpo… Amo mi cuerpo. Lo cuido, lo venero. Porque es mío. Es mi continente”.

En su publicación reciente, el espíritu fue el mismo, de abrazar la autenticidad y transmitir un mensaje de empoderamiento. “Esta soy yo. Este es mi cuerpo. Abrazo mis imperfecciones porque son parte de quien soy”, recordó, dejando claro que la mirada ajena no la condiciona.

El body rosa y la flor de Florencia Peña que celebraron el inicio de estación. Instagram: flor_de_p