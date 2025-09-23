Maridaje de libros y vinos: literatura y cultura entre viñedos mendocinos

Mendoza vuelve a sorprender con una iniciativa que combina dos de sus expresiones culturales más valoradas: la literatura y el vino. Se trata de “Maridaje de Libros y Vinos”, una propuesta que busca reunir a autores reconocidos de la escena nacional con el patrimonio vitivinícola local en un formato innovador y abierto al público.

Cada encuentro se desarrollará en una bodega de prestigio, lo que permitirá disfrutar de la palabra escrita en un escenario en el que la cultura del vino cobra protagonismo. La iniciativa ofrece una experiencia única: escuchar a los escritores hablar sobre sus obras, reflexiones y trayectoria, mientras se comparte el ambiente característico de las bodegas mendocinas.

Además, las bodegas anfitrionas tendrán la posibilidad de complementar las actividades con degustaciones y experiencias enológicas que refuercen la identidad cultural de la provincia. La entrada a los encuentros es libre y gratuita, lo que abre la posibilidad de acercar la literatura y el vino a un público amplio y diverso. El ciclo es organizado por la Subsecretaría de Cultura, en conjunto con Editorial Planeta,

El ciclo se extenderá a lo largo de la primavera con la participación de tres autores de relevancia nacional.

La psicóloga, sexóloga clínica y escritora se ha convertido en una referente en la comunicación sobre vínculos y sexualidad. Su obra más reciente será el eje de la charla en la que compartirá, además, reflexiones sobre las relaciones humanas contemporáneas.

Cecilia Ce Cecilia Ce.

Viernes 25 de octubre – Adrián Lakerman en Chaglasian Winery

El escritor y guionista presentará su último libro y repasará una trayectoria que lo posiciona como un referente en la intersección entre la literatura y los medios de comunicación. Su estilo asegura un encuentro dinámico, pensado para la participación del público.

Adrián Lakerman Adrián Lakerman.

Viernes 14 de noviembre – José Abadi en Bodegas Caro

Con doce libros publicados y una vasta experiencia en el ámbito cultural y académico, el médico psiquiatra y psicoanalista ofrecerá un recorrido por sus principales ideas. Abadi es reconocido por su capacidad de vincular literatura, filosofía y vida cotidiana, lo que anticipa una conversación de gran profundidad.

Literatura y vino: una experiencia para los sentidos

“Maridaje de Libros y Vinos” no solo busca difundir obras literarias, sino también fortalecer la identidad cultural de Mendoza al asociar su patrimonio vitivinícola con la creación intelectual. De esta manera, se refuerza la idea de que el vino, además de ser un producto económico clave, constituye un elemento esencial en la vida cultural y social de la provincia.

La propuesta también resalta el carácter integrador de la literatura: cada presentación invita a reflexionar, a compartir y a abrir diálogos en espacios que habitualmente se vinculan con el turismo y la enología. Así, las bodegas se convierten en escenarios culturales, ampliando sus horizontes y convocando a nuevos públicos.