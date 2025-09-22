Veranear en la Costa Atlántica: cuánto deberán gastar los argentinos en 2026

El verano comienza a perfilarse en la Costa Atlántica argentina con tarifas que obligan a los mendocinos a sacar la calculadora antes de decidir sus vacaciones . Tras una temporada marcada por altibajos y una competencia creciente con destinos internacionales, inmobiliarias y balnearios ya definieron sus precios para el próximo receso estival.

Los valores muestran aumentos en torno al 20% y 30% respecto al año anterior, aunque en algunas localidades se mantuvieron en dólares, con la idea de no espantar a los turistas nacionales.

El Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de Mar del Plata dio a conocer los valores base de los alquileres semanales, con un incremento promedio del 25%. Según el esquema vigente, las tarifas arrancan en para un monoambiente desde $300.000 por semana y un dos ambientes desde $470.000 por semana. Y pueden llegar hasta el millón de peso por semana para chalet de tres ambientes.

En el Partido de La Costa, un monoambiente en San Bernardo a una cuadra de la playa ronda los $65.000 diarios, mientras que en Costa del Este una casa de cinco ambientes con tres baños parte de los US$100 diarios. En Costa Esmeralda, la cifra asciende a US$300 por día.

Estos precios varían según la ubicación, los servicios y la cercanía al mar, pero sirven como referencia para los mendocinos que estén evaluando su presupuesto.

cariló

Pinamar y Cariló: lujo en dólares

Los destinos premium como Pinamar y Cariló mantienen la práctica de fijar precios en dólares. Esta modalidad, ya consolidada, permitió a los propietarios conservar los valores del verano pasado. En ese marco, un departamento de dos ambientes en Pinamar cuesta desde US$200 diarios, mientras que una casa en Cariló puede alcanzar los US$500 por día.

La preferencia de los turistas en estas zonas se inclina hacia estadías más breves o semanales, en contraste con los alquileres quincenales o mensuales que fueron habituales en otras épocas.

mdq Mar del Plata.

La sombra también tiene precio

A los costos de alojamiento se suma el gasto de playa. En Mar del Plata, el Balneario 12 de Punta Mogotes ya publicó sus precios para la temporada 2026. Una carpa diaria costará $80.000, mientras que los abonos por períodos más largos muestran valores elevados:

Primera quincena de enero: $1.100.000.

Segunda quincena de enero: $1.200.000.

Mes completo de enero: $2.000.000.

Mes completo de febrero: $1.700.000.

Temporada entera: $3.600.000.

El estacionamiento dentro del balneario también será un gasto a tener en cuenta, con un valor de $15.000 diarios, aunque con la posibilidad de bonificación para quienes contraten quincena o mes completo.

En zonas más exclusivas de la ciudad, como los balnearios del sur, ya se estima que la temporada completa podría alcanzar los $6.300.000.

El desafío de competir con el exterior

El contexto económico agrega incertidumbre a la temporada. Con un tipo de cambio que incentiva los viajes al exterior, especialmente a Brasil, los operadores turísticos de la Costa Atlántica buscan retener al turismo interno con precios “razonables”. No obstante, el esfuerzo de los propietarios por moderar los aumentos no logra evitar la sensación de que el verano será caro para las familias argentinas.

Para los mendocinos, que deben sumar además los costos del traslado terrestre o aéreo hasta Buenos Aires y luego hacia la costa, el presupuesto se multiplica. Un viaje en automóvil implica recorrer más de 1.300 kilómetros, lo que supone un gasto considerable en combustible y peajes. Por su parte, volar hasta Aeroparque y luego trasladarse en micro o auto de alquiler también incrementa la cuenta final.