El pueblo escondido de Córdoba que enamora con sus paisajes serranos

Enclavado en las Sierras del Sur, este pueblo cordobés combina historia, naturaleza y tranquilidad, y se presenta como un refugio ideal para quienes buscan desconectar. Alpa Corral, en Córdoba , es un destino que parece detenido en el tiempo.

Su nombre proviene del quechua y significa “corral de piedra”, un detalle que refleja la conexión profunda con la tierra. Rodeado de ríos cristalinos, senderos y bosques, este rincón invita a redescubrir la calma a través de actividades como el trekking, la pesca con mosca o la simple contemplación de su entorno serrano.

A poco más de 100 kilómetros de Río Cuarto, este pueblo ofrece paisajes montañosos y balnearios naturales que lo convierten en un sitio perfecto para quienes viajan en verano o buscan una escapada en cualquier época del año. El contacto con la naturaleza se refuerza con propuestas como la observación de aves y la fotografía, que atraen tanto a aventureros como a quienes desean escapar del ritmo urbano.

La historia de Alpa Corral se remonta a 1582, cuando formaba parte de una extensa estancia destinada al pastoreo de caballos y ganado. En aquel entonces se registraban más de 50.000 vacas, lo que convirtió a la zona en un punto estratégico dentro del mapa colonial del imperio español.

Este pasado se combina hoy con un presente en el que la naturaleza sigue siendo protagonista. Los pastizales de altura, ríos y arroyos dibujan un escenario que seduce a los visitantes y lo consolidan como un destino escondido pero imperdible dentro de Córdoba.

image Alpa Corral está ubicado en las sierras de Córdoba. Aude Vivas en Google Maps

Un pueblo que enamora por su naturaleza

Entre las experiencias que ofrece el pueblo, destaca la pesca de la trucha serrana, uno de los atractivos más valorados por quienes llegan hasta allí. Ya sea por su riqueza histórica o por la serenidad de sus paisajes, Alpa Corral es un verdadero tesoro que invita a volver una y otra vez.