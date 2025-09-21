Mendoza recibe la primavera con inestabilidad y nevadas en cordillera

La primavera llega con condiciones variables en Mendoza. Habrá un domingo soleado por momentos, pero con tormentas aisladas en sectores del llano y nevadas en la cordillera bajo alerta amarilla.

Mendoza estará nublado varios. Rige una alerta por nevadas en el sur de la provincia.

Mendoza celebrará la llegada de la primavera con un pronóstico variado. Este domingo 21 de septiembre, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada parcialmente nublada, con temperaturas que oscilarán entre los 7° de mínima y los 21° de máxima.

El ambiente estará marcado por vientos moderados del sector sur y la probabilidad de tormentas aisladas en distintos sectores de la provincia.

Alerta por nevadas en el sur de Mendoza En la cordillera, la situación será más compleja: rige una alerta amarilla por nevadas en Malargüe y San Rafael, donde se esperan acumulados de entre 15 y 25 centímetros, con posibilidad de superar esos valores en áreas más elevadas. Además, debido a la presencia de vientos intensos, no se descarta la reducción de visibilidad por nieve en suspensión, lo que podría afectar la circulación en pasos fronterizos.

mapa_alertas (17)