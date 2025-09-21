¡Fin del sueño! La Selección argentina de vóley perdió ante Italia y quedó eliminada del Mundial

La Selección argentina de vóley cayó en tres sets ante la Azzurra (25-23, 25-20 y 25-22) y se despidió del certamen mundialista en los octavos de final.

La Selección argentina de vóley cayó ante Italia en tres sets y se despidió del Mundial en octavos de final. Foto: EFE

La Selección argentina de vóley, que había sido primera de su grupo, cayó eliminada en los octavos de final del Mundial de vóley que se disputa en Filipinas tras perder en el SM Mall of Asia Arena de Pasay ante Italia, vigente campeona del torneo, por 3-0 (25-23, 25-20 y 25-22).

La albiceleste, que venía de derrotar a Francia, oro en los dos últimos Juegos Olímpicos, comenzó liderando en la primera manga, contando incluso con una ventaja de tres puntos al llegar al 17-14. Sin embargo un parcial de 1-5 a partir de ese momento metió de lleno en la pelea a los italianos, que acabaron saliendo victoriosos en el desenlace.

En el segundo set la igualdad se mantuvo hasta llegar al 11-11, momento en el que cuatro puntos seguidos de Italia le dieron un colchón que fue capaz de administrar hasta el final sin excesivo sufrimiento, llegando incluso a contar en algunos tramos con seis de renta favorable.

La Selección argentina de vóley quedó eliminada en los octavos del Mundial Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/volleyballworld/status/1969696511760945472&partner=&hide_thread=false #Philippines2025 Italy delivers a perfect 3-0 to close Argentina’s magical run in the Round of 16.



La Albiceleste stunned the Olympic champs France, but couldn’t repeat the miracle.



Replay on VBTV: https://t.co/eNNv78ifzJ#MWCH #Volleyball #ElectrifyingPhilippines pic.twitter.com/MKTzVOfEWN — Volleyball World (@volleyballworld) September 21, 2025

Más igualado fue el tercero y definitivo, donde las ventajas no sobrepasaron los tres puntos hasta llegar al empatados a veinte. Ahí, un 0-4 favorable a los transalpinos les dejó a las puertas de triunfo y si bien Argentina recortó la distancia con dos puntos seguidos, no pudo rematar la remontada.