Argentina debutó en el Mundial de vóley con un triunfo épico ante Finlandia

La Selección argentina de vóley tuvo un estreno soñado en el Mundial que se disputa en Filipinas. En un partido cargado de emociones, el equipo dirigido por Marcelo Méndez se impuso a Finlandia por 3 a 2 (19-25, 18-25, 25-22, 25-22 y 15-11), luego de revertir un comienzo adverso y sellar la victoria en el tie break tras dos horas y veinte minutos de juego.

El arranque fue cuesta arriba. Finlandia dominó los dos primeros sets con eficacia en el saque, solidez en bloqueo y aprovechando errores de la recepción argentina. Aunque Pablo Kukartsev y Martín Gallego intentaron sostener al equipo, los europeos se adelantaron 2-0 con parciales de 25-19 y 25-18.

Pero la historia cambió en el tercer set. Con Palonsky y Kukartsev liderando la ofensiva , Argentina recuperó confianza, se puso 13-9 y logró descontar 25-22. En el cuarto parcial, Finlandia volvió a tomar distancia, pero la Selección respondió con un gran trabajo en bloqueo-defensa y un ace de Kukartsev que selló otro 25-22, llevando el duelo al tie break.

En el set definitivo, el equipo nacional mostró temple y concentración. Con un bloqueo de Martínez, Argentina pasó al frente 8-6 y amplió la diferencia gracias a errores rivales y a la potencia de Kukartsev, quien fue el máximo anotador del partido con 20 puntos. Finalmente, la Albiceleste se impuso 15-11 para cerrar una remontada inolvidable.

Lo que viene para la Selección

Tras este debut, Argentina enfrentará a Corea del Sur el lunes 15 de septiembre a las 23.30 (hora argentina) y cerrará la fase inicial el sábado 20 frente a Francia. El equipo llega fortalecido tras haber conquistado el Memorial Wagner en Polonia, donde venció a potencias como Serbia, Brasil y el anfitrión.

El Mundial de vóley, con formato renovado

La presente edición del certamen estrena un nuevo sistema: ahora se disputa cada dos años y participan 32 selecciones divididas en ocho grupos. Los dos primeros de cada zona avanzan a octavos de final. El torneo se desarrolla en el Coliseo Smart Araneta de Quezon y tendrá sus fases decisivas en el Mall of Asia Arena de Pásay.

En cuanto a la lista final, la Federación del Vóleibol Argentino (FeVA) confirmó la baja de Gustavo Maciel, central de 23 años que había integrado la gira previa en Polonia. Aunque continuará entrenando con el plantel, no podrá disputar los encuentros oficiales.