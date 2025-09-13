La alegría de Javier Frana tras la clasificación de Argentina al Final 8 de la Copa Davis: "Fue una serie soñada"

Javier Frana, capitán del equipo argentino de la Copa Davis, analizó la victoria sobre los Países Bajos en condición de visitante y el desarrollo de toda la llave.

Argentina barrió a los Países Bajos en Groningen por la segunda ronda de la Copa Davis 2025. Arrancó la llave de manera ideal el viernes con las victorias en singles de Tomás Etcheverry y Francisco Cerúndolo, y la liquidó esta mañana con el triunfo de Horacio Zeballos y Andrés Molteni en dobles, todos sin ceder sets, decretando el 3-0.

Si bien luego en el cuarto juego de singles Francisco Comesaña cayó por 2-0 contra Jesper De Jong, no impactó en el resultado final ya que la clasificación al Final 8 de noviembre en Bolonia estaba asegurado. El equipo nacional vuelve a ilusionarse con obtener el título mundial de tenis y su capitán, Javier Frana, no pudo ocultar su inmensa alegría.

"Fueron dos días espectaculares para nosotros. Se nos dieron los vientos, a pesar de que en algún momento se complicó, pero terminó llevándonos siempre a buen puerto", señaló el rafaelino desde el campo de juego en diálogo con DSports. Y sentenció: "Fue una serie soñada. Terminó siendo un 3-0 a favor, que era posible, pero un 0-3 también lo era".

En cuanto a lo que fue el desarrollo de la llave, apuntó: "El dobles fue un partido de altísimo nivel, y cuando es tan parejo pasa cosa que parecen ilógicas. Los chicos jugaron unos puntos increíbles en los momentos más difíciles, una vez más, y eso se repitió a lo largo de los tres partidos. Respondimos muy bien cuando estábamos más apretados y eso hizo que se resolviera 3-0".