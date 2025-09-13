El tremendo pronóstico de Rafael Nadal sobre la carrera de Carlos Alcaraz tras ganar su sexto Grand Slam: "Se encamina a..."

El ganador de 14 Roland Garros llenó de elogios a Carlos Alcaraz luego de que conquistara su sexto Grand Slam con 22 años en el US Open.

Carlos Alcaraz sigue haciendo historia en el tenis. A sus 22 años, el joven nacido en Murcia consiguió su sexto Grand Slam en el US Open (segunda vez que lo consigue) al vencer al italiano, Jannik Sinner, en cuatro sets con parciales de 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4. Además, con este triunfo recuperó la cima del ranking ATP y se convirtió en el nuevo número 1 del mundo.

Tras conquistar el certamen en New York, el español recibió muchos elogios de grandes deportistas, pero siempre es más especial recibir halagos de tu ídolo y el de él se llama Rafael Nadal. El 14 veces campeón de Roland Garros habló sobre el gran presente de su compatriota y dio su opinión sobre cómo ve el camino que está construyendo Alcaraz en el tenis.

Alcaraz y Nadal en París. Foto: EFE Alcaraz y Nadal en París. Foto: EFE

El tremendo elogio de Rafa Nadal a Carlos Alcaraz “La carrera parece que va encaminada a que sea algo único. Ojalá que sea muy larga, que es lo que necesita para llegar a según qué números”, comenzó Rafa en diálogo con RNE.

“Ojalá que le respeten las lesiones y todo le vaya genial, de momento ya tiene seis Grand Slams, pero no empecemos ya con estas cosas… Seis Grand Slams es un número increíble, pero ojalá que pueda ganar todos los que pueda”, agregó.