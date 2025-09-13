Zeballos y Molteni ganaron el dobles, Argentina superó 3-0 a Países Bajos y se metió en las Finales de la Davis

La dupla argentina se impuso en dos sets (6-3 y 7-5) sobre la neerlandesa y el equipo capitaneado por Javier Frana Sacó su boleto para Bolonia.

Frente a Sander Arends y Van De Zandschulp, la dupla argentina se impuso en dos sets en 1 hora y 50 minutos de juego. El primer parcial fue el más sencillo y se definió con un cómodo 6-3. El segundo, en cambio, se puso cuesta arriba cuando los neerlandeses logaron aventajarse 5-2. Sin embargo, allí el equipo nacional reaccionó, consiguió quebrar dos saques rivales, defendió muy bien los propios y terminó abrochando un impresionante 7-5.

De este modo, el equipo capitaneado por Javier Frana se aseguró la victoria en la serie de manera perfecta, sin ceder siquiera un solo set, ya que, al igual que en los dobles, Etcheverry y Cerúndolo ganaron sus respectivos partidos también por 2-0. Quedará en manos de Francisco Comesaña mantener la estadística, que disputará el cuarto partido de singles frente a De Jong, el cual se jugará de todos modos a pesar de que la llave ya esté resuelta.

"Estamos felices con el desempeño, el nuestro y el de los chicos el viernes. Y también con el de la hinchada, que vinieron a hacernos el aguante y nos sentimos locales, como en casa", declaró tras el encuentro Molteni. "Fue impresionante. Jugamos un partido buenísimo, del primer partido hasta el último. No nos dimos por vencidos en ese segundo set que estaba para ellos. El espíritu argentino lo dio vuelta", apuntó Zeballos en la misma sintonía.