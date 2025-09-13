En un final para el infarto, los Pumas vencieron a Australia 28-26

Los Pumas demostraron que son cosa seria. Con un ajustado pero trabajado triunfo, los dirigidos por Contempomi derrotaron a Australia por 28 a 26 en Sidney y pudieron reponerse de la derrota anterior que sufieron en el último minuto de juego.

El try de Montoya para Los Pumas

Con ese resultado de la cuarta jornada del Rugby Championship, el torneo quedó al rojo vivo, porque hubo impactante victoria de 43-10 de Sudáfrica en Nueva Zelanda y así los cuatro equipos participantesquedaron igualados a dos victorias.

Los argentinos esta vez tuvieron aun Santiago Carreras, monumental y autor de 23 tantos, llegaron a tener una ventaja abrumadora de 28-7, pero los duros y combativos Wallabies recortaron con tres tries empujados por el público en el Sydney Football Stadium, y pusieron otra vez dramatismo al resultado. Sin embargo, esta vez los argentinos lograron resistir y festejaron un logro espectacular.

Los Pumas tuvieron un gran primer tiempo, en el que Julián Montoya anotó un try tras tapar un despeje de Tane Edmed, mientras que Sanatiago Carreras metió la conversión y se lució con otros cuatro penales, para que los jugadores albicelestes se vayan al entretiempo con una ventaja de 19-7 sobre los Wallabies, que solo habían podido anotar a través de un try.

Ya en el segundo tiempo, Carreras metió otros tres penales para que Los Pumas saquen una ventaja de 21 puntos.

Sin embargo, Australia tuvo una muy buena recuperación y anotó tres tries en los últimos minutos, aunque no le alcanzó para llegar a la igualdad y Los Pumas terminaron consiguiendo un gran triunfo por solo dos puntos.

De esta manera, Los Pumas se recuperaron tras la derrota sufrida la semana pasada ante los Wallabies, quienes dieron vuelta un partido similar al de esta madrugada con un try en el último segundo.

Esta fue la sexta vez que Los Pumas le ganaron a Australia en el Rugby Championship y la cuarta ocasión en los últimos seis partidos.

La próxima presentación de Los Pumas en el Rugby Championship será dentro de dos semanas, cuando se enfrenten con Sudáfrica en el Kings Park Stadium de la ciudad de Durban.

Sudáfrica pasó por arriba a Nueva Zelanda:

En el otro partido de la jornada, el actual campeón del Rugby Championship y del Mundial, Sudáfrica, jugó en un altísimo nivel y superó por 43-10 a Nueva Zelanda.

En este abultado triunfo en el encuentro disputado en Wellington, los sudafricanos también consiguieron el punto bonus por la gran cantidad de tries anotados.

Cómo quedaron las posiciones en el Rugby Championship:

Luego de cuatro fechas disputadas, todo está más ajustado que nunca en uno de los Rugby Championship más parejos de los que se tenga recuerdo.

Australia, que consiguió doble puntos bonus en la derrota ante la Argentina, lidera con 11 unidades, mientras que lo siguen Sudáfrica y Nueva Zelanda, con 10 cada uno.

Finalmente, Los Pumas están cuartos con nueve puntos, aunque a solo dos de Australia y se ilusionan con hacer historia y ganar esta competición por primera vez