La bronca de Felipe Contepomi con el arbitraje pese a la gran victoria de Los Pumas en Australia: "Ya estoy cansado de las..."

Felipe Contepomi se mostró molesto con las decisiones arbitrales a pesar de la inmensa alegría por el triunfazo de Los Pumas sobre los Wallabies.

Los Pumas obtuvieron un triunfazo por 28-26 en condición de visitante frente a los Wallabies por la fecha 4 del Rugby Championship. El elenco nacional había logrado sacar 21 puntos de ventaja, pero cerca del final los locales consiguieron recortar distancias y ponerse a 2 gracias a una serie de tries consecutivos.

A partir del último de ellos se desencadenó la gran polémica de la jornada, ya que todo Argentina protestó un pass forward (pase hacia adelante) de Andrew Kellaway a Filipo Daugunu en la jugada del ensayo. El árbitro del encuentro revisó la incidencia en el TMO, pero no retrotrajo el juego, convalidando la acción y permitiéndole a Australia sumar un punto bonus defensivo (por perder por menos de 8 tantos) que puede ser determinante en la definición del campeonato.

El pass forward en el último try de los Wallabies El pass forward en el último try de los Wallabies

"Tengo sensaciones encontradas. Estoy frustrado con otras cosas que nosotros no controlamos y con otras que nosotros si controlamos, algunos errores que vuelven a aparecer", indicó luego Felipe Contepomi en conferencia de prensa. "De las cosas que nosotros no controlamos ya estoy cansado", agregó, apuntando los cañones contra el arbitraje.

"Creo que el rugby es demasiado grande. Es demasiado grande en términos de interpretaciones de las reglas y esto y aquello. Por eso tiene que ser más blanco o negro para que no haya más errores y respeto el error humano. Cuando tenés demasiadas imágenes y llega el TMO, cuando un tipo de arriba comete el error con todas las cámaras y todo, es difícil", sostuvo el head coach argentino. Y sentenció al respecto: "Si vas a usar el TMO, vas a consultar, tener un ida y vuelta con ellos, tienes que ser consistente".