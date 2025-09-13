¡Triunfazo de Los Pumas en Sídney! Con González e Isgró, vencieron a Australia 28 a 26

Con los mendocinos Juan Martín González y Rodrigo Isgró como titulares, Los Pumas vencieron a Australia , 28 a 26, por la cuarta fecha del Rugby Championship , torneo que enfrenta a las cuatro potencias del Hemisferio Sur y que atraviesa su última edición. El encuentro se disputó en el Aussie Stadium de Sídney .

Los Pumas, dirigidos por Felipe Contepomi , llegaban a este encuentro luego de sufrir una ajustada derrota justamente ante Australia en la tercera fecha, donde cayeron 28 a 24 tras sufrir un try en el último segundo. Y ahora sumaron este sufrido pero merecido triunfo.

Los Pumas empezaron ganando el partido gracias a un penal de Santiago Carreras, pero al minuto, Australia marcó un try por medio de Joseph Sua’ali’i y con la posterior conversión de Tane Edmedy se puso 7 a 3 arriba, antes de los 6 minutos de juego.

Luego apareció, a los 9 minutos, Julián Montoya para anotar el primer y único try de Los Pumas en el partido y el equipo de Contepomi se puso 10 a 7 arriba nuevamente. La conversión y otros dos penales de Carreras llevaron el resultado a 16 a 7.

Sobre el final de la primera mitad del partido, otro penal bien ejecutado por Santi Carreras llevó el resultado a 19 a 7.

El try de Montoya

El try de Montoya para Los Pumas El try de Montoya para Los Pumas

En el comienzo del complemento, Santi Carreras volvió a convertir tres penales consecutivos y Los Pumas se pusieron 28 a 7.

A los 26 y a los 28 minutos del complemento, Australia consiguió dos tries consecutivos y se puso en partido llevando el marcador a 28 a 21. Luego volvió a acercarse con otro try para poner las cosas 28 a 26, pero no le alcanzó.

Argentina sufrió hasta el final y terminó consiguiendo un ajustado triunfo, en un encuentro que podría haber liquidado antes.

Los datos de Los Pumas en el Championship

En este certamen, Los Pumas perdieron primero ante Nueva Zelanda, aunque una semana después pudieron tomarse revancha para ganarles por primera vez en su historia como locales.

Los Wallabies, por su parte, atraviesan uno de los peores momentos de su historia, ya que en el 2023 quedaron eliminados en la fase de grupos del Mundial y en el último Rugby Championship terminaron últimos e incluso sufrieron una aplastante derrota ante Los Pumas por 67 a 27.

Pese a este flojo momento, los australianos tuvieron un buen inicio en este Rugby Championship, donde consiguieron el mencionado triunfo ante Los Pumas y otro frente a Sudáfrica, los actuales campeones del mundo, aunque estos últimos pudieron derrotarlos una semana después.

El historial entre Los Pumas y los Wallabies en el Rugby Championship marca un claro dominio para los oceánicos, que dominan con 17 triunfos, ahora seis derrotas y dos empates, aunque los argentinos ganaron cuatro de los últimos seis enfrentamientos.