El domingo 14 de septiembre llega con cielo nublado en Buenos Aires, tormentas en el norte y un clima más estable en el sur del país.

¿El domingo trae calma o tormenta? El tiempo en Buenos Aires y el resto del país. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ

Este domingo 14 de septiembre llega con un escenario climático variado en la Argentina. Según el mapa del pronóstico, gran parte del país se verá afectado por nubosidad, lluvias e incluso tormentas, mientras que en otras regiones predominará el sol.

En la provincia de Buenos Aires se espera un cielo mayormente nublado, con algunas zonas mostrando intervalos de sol. La jornada no presentará fenómenos extremos, pero la inestabilidad se mantiene cerca, lo que podría dar lugar a cambios repentinos en el clima.

En el norte del país, sobre todo en provincias como Salta, Jujuy y parte de Chaco, el domingo estará marcado por tormentas fuertes y lluvias intensas, lo que obliga a tomar precauciones en la movilidad y actividades al aire libre. Hacia el centro, Córdoba y alrededores presentan nubosidad variable con algunos chaparrones aislados.

En tanto, en la Patagonia la situación es distinta: se observa una mezcla entre cielos cubiertos y algunas zonas con presencia de sol, como en Tierra del Fuego, donde el domingo se perfila más estable. Santa Cruz, en cambio, aparece bajo un panorama gris y frío.