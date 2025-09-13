Sin invasión, pero con mayor flujo: ya se prepara un operativo en la frontera por las fiestas en Chile

Ante el feriado de Fiestas Patrias en Chile , el Complejo Roque Carranza de Horcones se prepara para un aumento en el flujo de visitantes . Las autoridades de Gendarmería preparan un operativo especial para el paso fronterizo ante la posible llegada de visitantes chilenos , que celebran durante cuatro días de festejos en su país.

El operativo comenzará el miércoles al mediodía para dar fluidez al tránsito. Se tendrán ocho cabinas operativas y reforzará la dotación de personal. Con estas acciones, las autoridades buscan agilizar los trámites y reducir los tiempos de espera en el complejo.

Las autoridades también se enfocan en la seguridad sanitaria. Los equipos médicos preparan un operativo para brindar asistencia. Una ambulancia permanecerá en Horcones durante 24 horas a lo largo de la semana para atender cualquier situación de emergencia.

El personal de Migraciones y Gendarmería realiza un trabajo conjunto para el operativo. Las autoridades coordinaron con el Complejo Los Libertadores la gestión del regreso de los turistas.

El plan también contempla el flujo de chilenos residentes que viajan a su país para el feriado y de los mendocinos que cruzan la cordillera para realizar compras. La apertura del paso las 24 horas, que opera desde el 1 de septiembre, y la unificación del horario con Chile, facilitan el tránsito para los viajeros.

Si bien las autoridades esperan un aumento del flujo, las expectativas no alcanzan el volumen de años anteriores, cuando un tipo de cambio más favorable para Chile provocaba una "invasión" de visitantes que, en algunas ocasiones, dejó sin pesos la plaza del dólar blue. Aun así, un reciente aumento en el valor del dólar hizo que Mendoza volviera a ser una opción para los visitantes chilenos.

Movimiento de personas y vehículos en la última semana

Según datos de Gendarmería, más de 20.800 personas cruzaron el Sistema Integrado Cristo Redentor entre el 9 y el 12 de septiembre. El promedio diario de viajeros se ubica en 5.224 personas.

El viernes 12 fue el día de mayor ingreso, con 3.248 personas .

El jueves 11 registró el mayor egreso de la semana, con 4.185 personas.

En cuanto al transporte de pasajeros, 145 ómnibus ingresaron y 142 egresaron, con un promedio de 36 unidades por día en ambos sentidos.

El movimiento de camiones alcanzó las 1.554 unidades el 11 de septiembre, con 755 que ingresaron y 799 que egresaron.