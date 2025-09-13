Mirá cómo quedó el nuevo circuito de El Challao: fotos y video

El Gobierno anunció el término de las obras del tradicional circuito de El Challao . Con imágenes y un video, es posible ver los trabajos que modernizan la conexión entre Capital y Las Heras .

El proyecto de modernización, ya operativo, se suma a la renovación del circuito de Papagayos, que finalizó en 2024. El Gobierno provincial también licita un nuevo tramo en el Parque General San Martín para completar el circuito.

Las obras repavimentaron y ensancharon la calzada. El Gobierno construyó una nueva iluminación LED en el cantero central, cinco retornos o rotondas, pasos peatonales elevados, una ciclovía y dársenas para colectivos. Además, colocaron reductores de velocidad, demarcación vial y cartelería vertical.

El proyecto completó un tramo de 3,3 kilómetros, que une el Santuario de Nuestra Señora de Lourdes con el barrio Nuevas Quintas. Esta obra se conecta con los 4,1 kilómetros del mismo circuito, conocido como Papagayos, que el gobierno reconstruyó y habilitó en 2024.

El titular de la Dirección Provincial de Vialidad, ingeniero Osvaldo Romagnoli, aseguró que la obra garantiza la seguridad de automovilistas y vecinos. Explicó que la gente utiliza el trayecto para actividades deportivas y para ir al Cerro Arco.

Romagnoli destacó que el cantero central elimina los giros a la izquierda. Los retornos solucionan el problema, permiten a los residentes un acceso rápido. El ingeniero también señaló que los retornos y las rotondas funcionan como reductores de velocidad. Por último, indicó que los pasos peatonales elevados obligan a los conductores a frenar, y aseguran que los peatones puedan cruzar sin problemas a las paradas de colectivo.

Por su parte, la subsecretaria de Infraestructura y Desarrollo Territorial, Marité Badui, subrayó que la ruta se convierte en un verdadero ordenador urbano. La obra beneficia a Las Heras y Capital, ya que completa un circuito muy utilizado por la gente y el turismo.

Fotos y video del circuito El Challao

Circuito El Challao

Circuito El Challao

Circuito El Challao

Circuito El Challao

Circuito El Challao