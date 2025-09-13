ARCA en septiembre: cuánto se puede transferir sin ser investigado

Las transferencias que superen los $50 millones serán reportadas a ARCA: qué operaciones están bajo vigilancia.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) mantiene vigente el esquema de fiscalización financiera que rige desde junio. En septiembre, los montos de referencia siguen siendo los mismos: toda persona física que reciba más de $50 millones en transferencias bancarias o billeteras virtuales dentro de un mismo mes será informada automáticamente al organismo.

Este control no implica una sanción directa, pero habilita a ARCA a solicitar documentación respaldatoria. En el caso de empresas o sociedades, el límite mensual es de $30 millones. Superar esos montos obliga a justificar el origen de los fondos mediante facturas, recibos, declaraciones juradas o constancias de operaciones previas.

arca Las operaciones que superen ese monto serán informadas y pueden requerir documentación de respaldo de ARCA. Foto: Archivo

¿Qué operaciones están bajo la lupa de ARCA? Además de las transferencias, ARCA monitorea extracciones en efectivo superiores a $10 millones, compras como consumidor final por encima de ese monto, plazos fijos mayores a $100 millones, y tenencias en sociedades de bolsa que superen ese mismo valor. No hay límite en la cantidad de operaciones, pero sí en el total acumulado mensual.

Durante septiembre, los bancos y billeteras virtuales deben reportar automáticamente cualquier movimiento que exceda los topes establecidos. El objetivo es garantizar trazabilidad, prevenir maniobras irregulares y reforzar el control sobre el flujo de dinero digital. Las personas que operen dentro de los límites no serán investigadas, siempre que puedan justificar sus fondos si se les requiere.