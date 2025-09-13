Anses confirmó el nuevo monto de la jubilación mínima para octubre

Con el nuevo aumento, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) pagará hasta $396.362,44 a quienes perciben la mínima.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó los nuevos montos que regirán a partir de octubre para jubilados y pensionados. El aumento se aplica según la fórmula de movilidad vigente, que ajusta los haberes mensualmente en base al índice de inflación informado por el Indec. En este caso, se tomó como referencia el dato de agosto, que fue del 1,9%.

Con esta actualización, la jubilación mínima pasará de $320.277,17 a $326.362,44, mientras que el bono extraordinario de $70.000 se mantiene sin cambios. Por lo tanto, quienes perciben el haber mínimo cobrarán un total de $396.362,44 en octubre. El bono se otorga completo a quienes cobran la mínima, y de forma proporcional para haberes superiores, hasta alcanzar ese mismo tope.

La jubilación mínima sube a $326.362,44 en octubre: Anses confirmó el nuevo monto.

¿Cómo impacta el aumento en otros grupos? También se actualizan las pensiones no contributivas, la PUAM y el haber máximo, que ascenderá a $2.196.110,25. Las madres de siete hijos que perciben la mínima cobrarán el mismo monto total que los jubilados con el haber básico: $396.362,44. En tanto, las PNC por invalidez o vejez llegarán a $228.453,71, y con bono incluido, el total será de $298.453,71.

Este ajuste busca preservar el poder adquisitivo de los beneficiarios frente a la inflación, aunque el bono permanece congelado desde marzo de 2024. Si bien se había propuesto elevarlo a $110.000, esa suba fue vetada por decreto, por lo que el refuerzo sigue en $70.000.