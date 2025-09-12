Anses confirmó de cuánto será el aumento de la AUH en octubre: los montos

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ) anunció los nuevos valores de la Asignación Universal por Hijo ( AUH ) que comenzarán a regir en octubre de 2025. La actualización responde a la suba del 1,9 % de la inflación de agosto, medida por el Indec, y forma parte del esquema que ajusta mensualmente las prestaciones sociales de acuerdo al IPC.

Esa decisión se toma automáticamente una vez que el Indec publica el dato del IPC mensual y de esta forma actualiza no solamente planes sociales como la AUH sino también las jubilaciones , pensiones y todas las prestaciones que brinda Anses de forma mensual a cada beneficiario.

Esa medida la tomó el Gobierno por decreto y desde el momento no ha establecido una reforma que calcule de otra manera los incrementos a los jubilados y beneficiarios de estas prestaciones.

AUH para hijos con discapacidad: se eleva a $402.831,11, de los cuales el 80 % se cobra todos los meses y el 20 % se libera tras acreditar la documentación anual.

Asignación por Embarazo: se actualiza en el mismo nivel que la AUH.

Cobro mensual (80 %): en octubre se abonarán $93.800,77 por hijo. El 20 % restante se entrega una vez al año, siempre que se presenten los formularios y certificados requeridos.

Anses y los pagos de la AUH para el mes de octubre.

Requisitos para percibir el 100% de la AUH

Las familias deben presentar la Libreta AUH, que acredita controles de salud, vacunación y asistencia escolar de los menores. Solo cumpliendo con este trámite se habilita el cobro de la parte retenida.

El mecanismo de ajuste mensual se implementó en abril de 2024 para evitar que las asignaciones pierdan poder adquisitivo frente a la inflación. El dato de precios de agosto fue el que definió el aumento que se pagará en octubre.