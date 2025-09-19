Mundial de Vóley 2025: cuándo y a qué hora juegan Argentina e Italia por los octavos de final

Argentina buscará dar un paso más en el Mundial de Filipinas cuando se cruce con Italia este domingo de madrugada.

La selección argentina de vóley ya conoce a su rival y el horario de su próximo compromiso en el Mundial que se disputa en Filipinas. El equipo conducido por Marcelo Méndez enfrentará a Italia este domingo a las 4:30 de la madrugada (hora de Argentina). El partido se disputará en el imponente Mall of Asia Arena de Manila, un estadio con capacidad para 20 mil espectadores que será escenario de una jornada vibrante.

Argentina llega tras un triunfo histórico ante Francia El pase a octavos llegó después de la victoria frente a Francia, bicampeona olímpica, en un partido maratónico de cinco sets que le permitió al conjunto albiceleste terminar en lo más alto del Grupo C. Antes, Argentina había derrotado a Finlandia (3-2) y a Corea del Sur (3-1), mostrando carácter y solidez en momentos clave.

argentina francia La selección argentina de vóley dejó a Francia en el camino con un triunfo épico. X @Voley_FeVA

Italia, un rival de peso en crecimiento Del otro lado, Italia consiguió su clasificación tras finalizar segunda en el Grupo F. El equipo europeo venció a Argelia y Ucrania, aunque cayó sorpresivamente frente a Bélgica. En los últimos años, la “Azzurra” consolidó un crecimiento notable: llegó a la semifinal de los Juegos Olímpicos de París 2024 y fue finalista de la Nations League 2025, donde cayó ante Polonia.