Expo RodanteAR: la comunidad de un tipo de turismo que crece cada vez más en Argentina
Del 30 de octubre al 2 de noviembre se realiza la feria más grande del turismo itinerante en Argentina, con novedades y visitantes de todo el mundo.
Un gran evento llega al país para todas aquellas personas que les gusta el turismo al aire libre y disfrutan de los viajes ruteros. Del 30 de octubre al 2 de noviembre, en el Centro Costa Salguero, se realizará la Expo RodanteAR, una exposición dedicada al universo de los motorhomes, casas rodantes, tráileres y el turismo itinerante.
Esta exposición, que convoca a miles de visitantes tanto a nivel nacional como internacional, fue impulsada por Marcelo Pistorio, director de la misma y creador de un reconocido canal de YouTube que difunde este estilo de viajes.
Te Podría Interesar
La Expo RodanteAR fue creada hace 4 años. Según explicó su director Pistorio: “Queríamos crear un espacio para los que amamos viajar, donde estén las mejores empresas del rubro, lo último en tecnología y que cada charla, cada encuentro y cada bocinazo nos recordara que somos muchos los apasionados por esta forma de vida”.
Este tipo de turismo, donde se elige una casa rodante o un motorhome para disfrutar las vacaciones, abre nuevas alternativas en cuanto a los destinos que se pueden visitar. “Para los que viven en una rutina de oficina o de fábrica, la casa rodante es la única forma de tomar contacto con algo que no se vive a diario”, subrayó.
Una exposición que promueve este tipo de turismo
Si bien uno de los objetivos de la Expo RodanteAR es impulsar que más personas dentro de la Argentina recorran el país de esta forma, también cuenta con una gran presencia de visitantes extranjeros que buscan conocerlo a través de esta modalidad, con gente que llega desde España, Alemania, Italia, entre otros países.
Además, busca proyectar un estilo de vida y una comunidad que crece a gran velocidad, en un sector turístico que después de la pandemia se expandió de manera exponencial y se convirtió en una verdadera tendencia. Hoy, esta exposición ya forma parte de un calendario de ferias reconocidas a nivel mundial.