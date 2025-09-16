Susana Balbo y sus hijos celebraron con amigos una especial distinción: los Sociales y detalles

El sábado 13, Susana Balbo Winemaker’s House & Spa Suites abrió sus puertas para celebrar un hito histórico: su incorporación, junto a La VidA Restaurant, a la prestigiosa asociación Relais & Châteaux , que reúne a los hoteles y restaurantes más destacados del mundo.

El evento contó con un cóctel exclusivo en Chacras de Coria y reunió a invitados especiales. La celebración fue mucho más que un brindis: se trató de un encuentro donde la excelencia de la hospitalidad mendocina y el talento gastronómico se unieron para poner a Mendoza en el mapa del turismo de lujo internacional.

Fundada en 1954 en Francia, Relais & Châteaux es reconocida mundialmente por su selecta red de hoteles y restaurantes independientes. Con estándares de admisión sumamente estrictos, la asociación evalúa más de 300 criterios para aceptar a nuevos miembros, entre ellos el encanto arquitectónico, la calidez en el servicio, la calidad de la gastronomía, la tranquilidad y la autenticidad del lugar.

Ser parte de esta organización no solo implica un reconocimiento al trabajo realizado, sino también un compromiso con la excelencia, la sustentabilidad y el rescate de las tradiciones locales.

En este sentido, la inclusión de Susana Balbo Winemaker’s House & Spa Suites y La VidA Restaurant constituye un paso decisivo para posicionar a Mendoza como un destino de lujo integral, donde la vitivinicultura, el diseño, la gastronomía y el bienestar se combinan en una experiencia única.

hotel susana balbo Parte de los jardines de Susana Balbo Winemaker’s House & Spa Suites, en Chacras de Coria. MDZ / Maru Mena

La visión de Ana Lovaglio Balbo

Durante la celebración, Ana Lovaglio Balbo, fundadora del hotel y del restaurante, compartió su emoción por este reconocimiento: “Estamos muy orgullosas y es un honor ingresar a una organización como Relais & Châteaux, con la que compartimos valores como la excelencia, la atención al detalle, la sustentabilidad y el mostrar lo nuestro como sinónimo de lujo. Formar parte de esta prestigiosa red confirma nuestra trayectoria y refuerza nuestro compromiso de contribuir para enriquecer la historia de la cocina y la hospitalidad”.

Lovaglio Balbo destacó además que este ingreso no solo representa un logro personal y familiar, sino también un reconocimiento al trabajo de un equipo que día a día busca superar las expectativas de sus huéspedes y comensales.

susana balbo equipo Ana Lovaglio Balbo, Susana Balbo y el staff que trabajó en el exclusivo cóctel. MDZ / Maru Mena

La palabra de Susana Balbo: orgullo y proyección internacional

Por su parte, Susana Balbo, pionera en la enología, se mostró profundamente emocionada durante el encuentro. En diálogo con MDZ Estilo expresó: “Esto es un gran logro de mi hija, que ha apuntado a la excelencia y al turismo de lujo. Es un reconocimiento que posiciona a Mendoza como un destino elegido por el turismo de alto nivel. Esto trae trabajo, desarrollo y prestigio, unido a lo que hacemos las bodegas con vinos de gran calidad. Es muy importante que ahora también se reconozca a nuestra hotelería y hospitalidad”.

Balbo remarcó que este ingreso representa un paso clave para diversificar la oferta turística de la provincia y consolidar a Mendoza como un polo de atracción internacional, no solo por sus vinos, sino también por su propuesta integral de lujo y hospitalidad.

Una celebración que reunió a invitados y sabores

El cóctel realizado el sábado 13 fue una verdadera experiencia sensorial. Invitados especiales pudieron disfrutar de un menú cuidadosamente diseñado, que combinó la creatividad de la chef Flavia Amad con la identidad de la gastronomía mendocina. La recepción contó con una mesa de quesos, embutido, frutos secos y pickles. Además de sable con paté de ave, gel de membrillo y garrapiñada de trigo sarraceno; crema de ajo, bruselas en ponzu y arroz salvaje souflado; tarteleta de tratar de remolacha y macarrón de olivas negras.

Entre los platos principales se degustó: filet madurado en shiokoji con creme fraiche papas crocantes y demiglace; crema de maíz, trucha y pops de amaranto; y caserecce con crema de arvejas, zest de limón, ricota y aire de arvejas. A la hora del postre se sirvió: tarteleta torre y ganache de chocolate con sal marina; peras pochadas en malbec con crema de naranjas y crumble de avellanas; y genoise de té oolong, curs de limón, manzana en almíbar de canela y helado de té oolong.

Los presentes destacaron la atmósfera íntima y elegante del espacio, donde el arte, el diseño y la hospitalidad se conjugaron para crear un escenario único. La velada permitió celebrar un reconocimiento internacional con la calidez que caracteriza a la familia Balbo.

La VidA Restaurant: gastronomía con identidad

Ubicado dentro del hotel, La VidA Restaurant fue uno de los grandes protagonistas de la noche. Este espacio, que ya había sido recomendado por la Guía Michelin en 2024 y 2025, se ha consolidado como una propuesta culinaria de vanguardia que reinterpreta platos argentinos desde la mirada del Fine Dining.

Su concepto se inspira en el “Árbol de la Vida”, una obra central del artista mendocino Sergio Roggerone, que simboliza la conexión entre tradición, naturaleza y creatividad.

Durante la celebración, los invitados pudieron degustar algunas de las creaciones que definen la identidad del restaurante: platos que exploran aromas, texturas y sabores en un relato culinario que combina sofisticación con raíces locales.

Embed - Susana Balbo

Un hotel boutique que redefine el lujo en Mendoza

Inaugurado en 2022, Susana Balbo Winemaker’s House & Spa Suites es el primer hotel ultra boutique de América Latina concebido bajo el concepto de “Winemaker’s House”. Con solo siete suites, cada una con servicios de spa integrados, el lugar propone una experiencia de lujo íntima y personalizada.

El hotel está pensado como una casa familiar transformada en refugio sensorial. Cada detalle, desde la arquitectura hasta la colección de arte —que incluye obras de Julio Le Parc y Sebastião Salgado—, ha sido cuidadosamente seleccionado para ofrecer a los huéspedes una experiencia auténtica y sofisticada.

Más allá del turismo internacional, Susana Balbo destacó la importancia de abrir las puertas al público local: “El restaurante y el hotel también están abiertos para los mendocinos. Queremos desmitificar la idea de que se trata de un lugar inaccesible. La gente puede venir a celebrar un aniversario, un cumpleaños, o simplemente disfrutar de una propuesta gastronómica de alto nivel con precios razonables. Queremos que se animen a descubrirlo”.

Embed - Susana Balbo Habitación

Balance positivo y nuevos proyectos

El 2025 ha sido un año de crecimiento para el hotel. Según relató Susana Balbo, la ocupación aumentó un 12% respecto al año anterior, lo que refuerza la tendencia de consolidación del turismo de lujo en Mendoza.

Si bien reconoció que los costos han subido significativamente, aseguró que se han mantenido los precios en el hotel y en el restaurante, priorizando la fidelización de los clientes y la calidad de la experiencia ofrecida.

De cara al futuro, la familia Balbo ya proyecta un nuevo desafío: la construcción de un lodge de montaña en la finca que poseen "en San Pablo en Tupungato", cuya obra comenzará en 2026. “Será un proyecto único, que queremos que la gente descubra cuando esté listo -en 2027-. Apostamos a seguir innovando y creando propuestas que integren naturaleza, lujo y hospitalidad”, adelantó Balbo.

Mendoza en el mapa del turismo de lujo

La incorporación de Susana Balbo Winemaker’s House & Spa Suites y La VidA Restaurant a Relais & Châteaux marca un antes y un después para la hotelería mendocina. No solo significa un reconocimiento a la calidad y la visión de la familia Balbo, sino también una oportunidad para posicionar a Mendoza como un destino integral, donde el vino, la gastronomía, el arte y el bienestar conviven en un mismo espacio.

social Ana Lovaglio Balbo junto a su madre Susana Balbo. MDZ / Maru Mena

WhatsApp Image 2025-09-14 at 00.09.40 (1) Betania Navarro y Claudia Blanc. MDZ / Maru Mena

social (2) Susana Balbo junto a sus hijos Ana y José. MDZ / Maru Mena

social (3) Betania Navarro, Claudio Burgos, María Lourdes Ruiz, Cristian Schjaer, Claudia Blanc y Lucas Schjaer. MDZ / Maru Mena

susana balbo Susana Balbo posa junto a la placa de Relais & Chateaux. MDZ / Maru Mena

social (4) Carlos Balter, Carola Balter, Oscar Martín, Alberto Balbo, Eduardo Oro y Raquel Ianta. MDZ / Maru Mena

social (5) Alfredo Romano, Sofía Pescarmona y Lucio Boschi. MDZ / Maru Mena

susana balbo (2) Parte de los jardines del distinguido hotel ubicado en Chacras de Coria. MDZ / Maru Mena

social (6) Picky Cortoise, Charlotte Panouillie y Jerome Constant. MDZ / Maru Mena

social (7) Marina Day, Ana Lovaglio Balbo, Susana Balgo y Sergio Roggerone. MDZ / Maru Mena

social (8) Fabiola Sosa y Matías Almonacid. MDZ / Maru Mena

susana balbo (3) Un grupo selecto de invitados participó del cóctel el sábado 13. MDZ / Maru Mena

familia balbo Ana, Lucas, José y Susana no pudieron disimular su felicidad por esta distinción. MDZ / Maru Mena

susana balbo (4) Los invitados degustaron las delicias de la chef Flavia Amad. MDZ / Maru Mena

staff de susana balbo Parte del staff del hotel y la bodega que trabajaron el sábado en el cóctel. MDZ / Maru Mena