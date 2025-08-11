Vernissage de arte, resort top y exclusivos invitados: todas las fotos

La muestra de Pata Luján Williams integra esculturas y un mural inspirados en el mar. Fue en un resort de lujo.

La muestra de la artista Pata Luján Williams en el Hamam de Entre Cielos. Mirá todas las fotos de Sociales al final de la nota.

El jueves 7 quedó inaugurada en el exclusivo resort de Entre Cielos, en Vistalba, una intervención artística que incorpora esculturas metálicas de la artista mendocina Pata Luján Williams. La propuesta denominada Float - Water Inspirations, se integra al recorrido del Hamam, único en su tipo en Latinoamérica, como parte de una colaboración que une bienestar y arte contemporáneo.

Float - Water Inspirations, la muestra de Luján Williams Las obras, inspiradas en formas y criaturas marinas, están distribuidas en distintos espacios del circuito termal. Varias de ellas permanecerán instaladas de forma permanente, pasando a formar parte del patrimonio artístico del establecimiento. Según se informó, la selección busca acompañar la experiencia sensorial del visitante sin alterar la esencia del recorrido.

Además de las esculturas, la propuesta incorpora un trabajo artesanal en el área de ingreso, inspirado en motivos marinos. Si bien esta pieza forma parte de la intervención, su función principal es anticipar de manera simbólica la temática de la muestra, que dialoga con el elemento central del Hamam: el agua.

obra de Pata Luján Las obras estaban estratégicamente distribuidas en el spa. MDZ/ Maru Mena El agua es el eje de todo el recorrido. En las distintas etapas, guía al visitante a través de cambios de temperatura, vapor y reposo, favoreciendo la relajación y el equilibrio físico. Las esculturas se integran en este contexto como un estímulo visual que refuerza la conexión con la naturaleza y con formas de vida que, en muchos casos, permanecen ocultas a simple vista.

El establecimiento está ubicado en Vistalba, Luján de Cuyo, una zona reconocida por su producción vitivinícola y su oferta gastronómica. La incorporación de propuestas culturales como esta intervención artística suma un atractivo adicional al destino, integrando bienestar, arte y turismo.