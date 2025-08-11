Presenta:

Estilo

|

resort

Vernissage de arte, resort top y exclusivos invitados: todas las fotos

La muestra de Pata Luján Williams integra esculturas y un mural inspirados en el mar. Fue en un resort de lujo.

Gema Gallardo Accardi

Gema Gallardo Accardi

La muestra de la artista Pata Luján Williams en el Hamam de Entre Cielos. Mirá todas las fotos de Sociales al final de la nota.

La muestra de la artista Pata Luján Williams en el Hamam de Entre Cielos. Mirá todas las fotos de Sociales al final de la nota.

MDZ / Maru Mena

El jueves 7 quedó inaugurada en el exclusivo resort de Entre Cielos, en Vistalba, una intervención artística que incorpora esculturas metálicas de la artista mendocina Pata Luján Williams. La propuesta denominada Float - Water Inspirations, se integra al recorrido del Hamam, único en su tipo en Latinoamérica, como parte de una colaboración que une bienestar y arte contemporáneo.

Float - Water Inspirations, la muestra de Luján Williams

Las obras, inspiradas en formas y criaturas marinas, están distribuidas en distintos espacios del circuito termal. Varias de ellas permanecerán instaladas de forma permanente, pasando a formar parte del patrimonio artístico del establecimiento. Según se informó, la selección busca acompañar la experiencia sensorial del visitante sin alterar la esencia del recorrido.

Te Podría Interesar

Además de las esculturas, la propuesta incorpora un trabajo artesanal en el área de ingreso, inspirado en motivos marinos. Si bien esta pieza forma parte de la intervención, su función principal es anticipar de manera simbólica la temática de la muestra, que dialoga con el elemento central del Hamam: el agua.

obra de Pata Luján
Las obras estaban estratégicamente distribuidas en el spa.

Las obras estaban estratégicamente distribuidas en el spa.

El agua es el eje de todo el recorrido. En las distintas etapas, guía al visitante a través de cambios de temperatura, vapor y reposo, favoreciendo la relajación y el equilibrio físico. Las esculturas se integran en este contexto como un estímulo visual que refuerza la conexión con la naturaleza y con formas de vida que, en muchos casos, permanecen ocultas a simple vista.

El establecimiento está ubicado en Vistalba, Luján de Cuyo, una zona reconocida por su producción vitivinícola y su oferta gastronómica. La incorporación de propuestas culturales como esta intervención artística suma un atractivo adicional al destino, integrando bienestar, arte y turismo.

obra de pata
Cada pieza creada por Pata Luján Williams estuvo pensada para ser expuesta en este lujoso spa.

Cada pieza creada por Pata Luján Williams estuvo pensada para ser expuesta en este lujoso spa.

El Spa Hamam de Entre Cielos es considerado un referente en Sudamérica por la adaptación de un ritual ancestral a las expectativas del público contemporáneo. La presentación de las esculturas de Pata Luján Williams refuerza esa identidad, ofreciendo a los visitantes un entorno donde convergen prácticas tradicionales y expresiones artísticas.

Los invitados a la inauguración en el Spa Hamam

pata luján williams
La artista mendocina Pata Luján Williams.

La artista mendocina Pata Luján Williams.

pata y cecile
Pata junto a la propietaria de Entre Cielos, Cecile Adam.

Pata junto a la propietaria de Entre Cielos, Cecile Adam.

pata obra
social (2)
Paula Nieva y Cecilia Casagno.

Paula Nieva y Cecilia Casagno.

social 3
Bárbara Villegas y María Cecilia Bensadon.

Bárbara Villegas y María Cecilia Bensadon.

obras pata
social (2)
Gustavo Valdez, Johana Lucas y Javier Bocci.

Gustavo Valdez, Johana Lucas y Javier Bocci.

julia cano
Julia Cano.

Julia Cano.

social
Eduardo Funes, Gunz Erst y Noe Aloisio.

Eduardo Funes, Gunz Erst y Noe Aloisio.

social99
Elisa Ferrero y Natacha Magnien.

Elisa Ferrero y Natacha Magnien.

social p
Adriana Quiroga y Andrea Pons.

Adriana Quiroga y Andrea Pons.

social
Andrea Aramburu y Patricia Maldonado.

Andrea Aramburu y Patricia Maldonado.

obras

Archivado en

Notas Relacionadas