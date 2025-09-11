Aerolíneas Argentinas conectará a tres ciudades con un destino paradisíaco del Caribe
Durante enero y febrero, Aerolíneas Argentinas lanzará un vuelo que conectará a la isla caribeña con Buenos Aires, Mendoza y Córdoba.
Aerolíneas Argentinas anunció el lanzamiento de una nueva ruta que conectará a Córdoba, Buenos Aires y Mendoza con Aruba. Se trata de una ruta estacional que estará disponible durante la temporada alta de verano.
Cuándo comenzará a operar la ruta de Aerolíneas Argentinas hacia Aruba
De acuerdo con lo anunciado por la aerolínea, los vuelos hacia Aruba comenzarán el 1 de enero y se extenderán hasta el 28 de febrero, con tres frecuencias semanales que conectarán la isla con Buenos Aires, Córdoba y Mendoza, y regreso a la capital argentina. Además de estas operaciones, habrá servicios específicos: un vuelo semanal desde Mendoza los viernes y otro desde Córdoba los jueves.
Te Podría Interesar
En cuanto al precio, Aerolíneas Argentinas reveló que las tarifas de lanzamiento parten de 799 dólares más impuestos y tasas por un ticket ida y vuelta. Los boletos ya se encuentran disponibles en el sitio web de la compañía argentina.
Demanda creciente hacia el Caribe
El lanzamiento responde al crecimiento sostenido en la cantidad de pasajeros argentinos que eligen el Caribe como destino vacacional. Durante la última temporada invernal, Punta Cana experimentó un aumento del 77% en comparación con el mismo período del año anterior, mientras que Cancún registró una suba del 11%.
El anuncio de la ruta a Aruba se suma a otras iniciativas de Aerolíneas en su red internacional. Desde enero, la empresa también conectará Tucumán y Salta con Florianópolis, Brasil, con dos frecuencias semanales que se mantendrán hasta Semana Santa.
Las playas más lindas de Aruba
Aruba es reconocida por su clima cálido y estable durante todo el año, lo que la convierte en un atractivo permanente para el turismo internacional. Además de su amplia oferta hotelera, la isla destaca por la gastronomía, actividades deportivas y propuestas culturales.
Entre los atractivos más destacados se encuentran sus playas, consideradas entre las mejores del Caribe. Cada una ofrece características específicas para distintos perfiles de visitantes.
- Eagle Beach y Palm Beach: son las más populares y concurridas, con arena blanca y aguas turquesas, ideales tanto para nadar como para practicar deportes acuáticos.
- Baby Beach: ubicada en el extremo sureste de la isla, se distingue por sus aguas poco profundas, lo que la convierte en una opción para quienes buscan tranquilidad o actividades como el snorkel.
- Arashi Beach: cercana a arrecifes, es una alternativa elegida por los aficionados al buceo y el snorkel.