Vinos, amigos, buena energía y una feria llena de fiesta y música: mirá los Sociales

Chachingo Wine fair tuvo su tercera edición Bariloche. La itinerante feria de vinos creada por el winemaker Alejandro Vigil, su esposa María Sance y Fernando Gabrielli convocó a más de 800 personas. El evento contó con la participación de 41 bodegas (de distintas provincias del país) y ofreció una degustación de más de 200 etiquetas (de gamas media y alta).

“Estamos muy felices por el resultado de la edición patagónica de Chachingo Wine Fair. Por suerte la feria de Bariloche tuvo mucho público y muchas bodegas. Además, pudimos mostrar una muy buena foto de la diversidad del vino argentino. Contamos con pequeños, medianos y grandes productores de todo el país”. Y agrega: “Todas las ediciones de este año (Mendoza en Park Hyatt), Córdoba, Salta, Rosario y Buenos Aires se han realizado con entradas agotadas. Estamos muy felices con el resultado de nuestra propuesta” comenta Fernando Gabrielli (Co-Fundador de Chachingo Wine Fair).

La versión Bariloche del evento contó con la participación de las siguientes bodegas: A 16, Altos Las Hormigas, Antucura, Bodega Lavaque, Bodega Rolland, Cadus Wines, Calivista, Carinae, Casir Don Santos, Catena Zapata, Cruzat, Diamandes, El Enemigo, El Relator, El Viticultor, Familia Morcos, Familia Schroeder, Finca La Celia, Finca La Tábana, Finca Los Dragones, Finca Sophenia, Funckenhausen, Galileo Viñedo Lejano, Jorge Rubio, Kalós Wines, Lagarde, LoSance, López, Luigi Bosca, Mauricio Lorca Autor de Vinos, Nina, Otro Loco Más, Paso a Paso Wines, Riccitelli Wines, Rosell Boher, Ruca Malen, Selva Andina Wines, The Wine Plan, Trivento, Weinert y Zuccardi Valle de Uco.

La propuesta contó con gastronomía diseñada entre los equipos de Sheraton Bariloche Hotel y Casa Vigil y un show de música de la banda local Nash.

Las próximas fechas y sus sedes: La feria de Chachingo continuará desarrollándose en distintas localidades de Argentina durante lo que resta del año. Los días 17 y 18 de octubre se realizará en Mar del Plata (en el Haras Santa María del Mar). Mientras que la última fecha de esta temporada será los días 27 y 28 de noviembre en Casa Vigil (en Mendoza).