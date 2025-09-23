Cómo hacer dulce de alcayota con su receta paso a paso

Cocinar la alcayota: Lavá bien la alcayota y cocinala entera en una olla grande con abundante agua, durante aproximadamente 1 hora o hasta que la piel empiece a agrietarse. También podés pincharla con un cuchillo, y si entra con facilidad, está lista.

Enfriar y separar: Dejá que se enfríe lo suficiente para poder manipularla. Partila al medio y, con la ayuda de una cuchara, retirale las semillas. Luego, con las manos, andá separando la pulpa en hebras largas y finas.

Escurrir bien: Poné esas hebras en un colador grande y presionalas suavemente para quitar el exceso de agua. Este paso es importantísimo para que después el dulce no quede aguado.

Hacer el almíbar: En una olla amplia, colocá el azúcar junto con 2 tazas de agua. Llevá a fuego medio y cociná hasta que se forme un almíbar espeso y transparente.

Incorporar la alcayota: Agregá las hebras al almíbar junto con el jugo de limón, la ramita de canela y, si querés, los clavos de olor. Cociná a fuego bajo, revolviendo cada tanto, hasta que la preparación tome brillo y las hebras se vean translúcidas y doradas (esto puede tardar entre 45 minutos y 1 hora).