La receta perfecta si tienes ansiedad por las noches
Sea como cena ligera o como tentempié nocturno, este enrollado te encantará. Esta receta es pura proteína y saciante.
El cuerpo se relaja cuando cenas rico. Y más si logras domar la ansiedad por las noches. Esta receta se convierte en un refugio para quienes buscan tranquilidad y una mejor nutrición, ideal para cerrar el día con una comida saciante y llena de proteínas.
Una receta sencilla y nutritiva
La base de esta receta es sencilla y rica en proteínas. Se ralla una zanahoria fresca y se mezcla con dos huevos batidos, sal y pimienta. La preparación se coloca en un sartén caliente y se cocina hasta que cada lado muestre un dorado apetitoso, creando una capa que sostiene el resto de los ingredientes.
Te Podría Interesar
Cuando el primer paso está listo, se agrega requesón cremoso. Luego se añaden hojas de espinaca, cebolla picada y atún, pura vitaminas. Todo se enrolla con cuidado para que cada bocado contenga una mezcla perfecta.
Este plato resulta ideal para quienes sienten hambre intensa al final del día, ya que la combinación de proteína y fibra genera saciedad. Además, la zanahoria brinda un toque dulce natural, mientras que el atún entrega omega-3, un aliado que ayuda a mantener el cuerpo en calma durante la noche.