Una situación incómoda y peligrosa sucedió con Florencia Peña en el saludo final del musical que protagoniza

El inesperado momento sorprendió a Florencia Peña y a sus colegas mientras intentaban maniobrar la extraña situación sobre el cierre de Pretty Woman.

Un episodio de tensión y desconcierto se apoderó del escenario durante una presentación de la comedia musical Pretty Woman, protagonizada por Florencia Peña y Juan Ingaramo. La razón fue la intrusión de una espectadora que, de manera imprevista, decidió abandonar su butaca para unirse a los actores en plena función, creando una situación que osciló entre la sorpresa y la alarma.

La cronista Nazarena Di Serio de Medio día Noticias (El Trece), relató el insólito acontecimiento, sucedido este jueves, con las siguientes palabras: “Hablando de raro, esto es raro, lo que pasó en la función de ‘Pretty Woman’, la obra que protagoniza Flor Peña y Juan Ingaramo. Y, de la nada, una señora se subió al escenario, lo saluda en el final de la obra. Habrá pensado ‘bueno, ya terminó la obra, podemos ir a saludar a los actores’. Y se pone a saludar como parte del elenco”.

La narración continuó, mostrando las imágenes de la mujer interactuando con los artistas en el escenario. Sobre la posible motivación de la intrusa, Di Serio añadió: “Alienta, se ve que siempre quiso ser actriz, quiste estar ahí. Es una obra bastante amena con el público, y Flor es bastante compinche, con algunas caras, que va siendo como que capaz ella sintió una familiaridad que se exigió un poco”.

Así manejó Florencia Peña la incómoda situación en el saludo final de Pretty Woman Florencia Peña y Juan Ingaramo fueron Sorprendidos por una espectadora Florencia Peña y Juan Ingaramo fueron Sorprendidos por una espectadora. Video: Instagram @geamusical

En el video se ve claramente el desconcierto y la sorpresa de Flor y Juan, pero al notar que la mujer estaba feliz y solo quería divertirse con los artistas, continuaron hasta el final con el cierre en medio de un clima extraño pero festivo, incluso Peña le enseñó la coreografía para continuar con buena energía y profesionalismo.