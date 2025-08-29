Luis Ventura aseguró que una famosa actriz está embarazada: de quién se trata

Si bien la actriz conserva un bajo perfil en los medios, el periodista Luis Ventura no dudó en revelar la noticia del embarazo de la conocida figura.

De acuerdo con información revelada en el programa televisivo A la Tarde (América TV), la artista atravesaría la dulce espera de su segundo hijo. El comunicador Luis Ventura fue el encargado de confirmar la noticia. La intérprete ya es madre de Nina, fruto de su relación con un conocido humorista, de quien se distanció en mayo de 2024 luego de veinte años juntos.

Su romance actual es con Guillermo Freire, un próspero economista, una unión que comenzó a fines del año pasado. Freire, quien ha optado por mantenerse lejos del reflector, ha estado al lado de Emilia Attias en esta nueva etapa en la vida de la famosa actriz, recordada por su protagónico en Alma Pirata (Telefe)

Luis Ventura fue categórico al anunciar el embarazo: "Es, para mí, grato, porque está en la dulce espera Emilia Attias. Estaría esperando la cigüeña, que seguramente está contando con los dedos de su mano el momento en que llegue justamente para notificar que Gina va a tener un hermanito".

La noticia del embarazo de la actriz fue revelada por Luis Ventura y replicada en redes Emilia Attias en Otro día perdido Emilia Attias estuvo recientemente en Otro día perdido (El Trece) pero no expresó nada sobre la posibilidad de un embarazo, semanas después Luis Ventura reveló la gran noticia. Captura de pantalla Youtube Eltrece.

Otra pista que alimentó las especulaciones del embarazo surgió de las redes sociales. Luciana Elbusto, la periodista que se hizo conocida por su romance clandestino con Diego Brancatelli, resaltó en su cuenta de Instagram una publicación de la modelo, en la que aparece compartiendo una comida. En la grabación, una de sus amigas le comenta: "Sí, ahora tenés que alimentarte más. Tenés mucho para alimentar”.