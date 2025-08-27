Wanda Nara y su relación laboral con Telefe: "Vine a firmar la indemnización"
Cansada de las especulaciones sobre su vínculo con Telefe, Wanda Nara salió a hablar. ¿Qué dijo la conductora?
En las últimas horas, Luis Ventura salió a decir que Telefe correría a Wanda Nara de su rol como conductora de MasterChef Celebrity. Es que, según señaló el periodista, al canal de las tres bochas no le gustó que ella grabara en Los Ángeles una entrevista para La Divina Noche de Dante.
Además, el conductor de Secretos verdaderos, dijo que ella se negó a viajar Por el Mundo con Marley y que rechazó salir al aire en el ciclo que tiene Georgina Barbarossa. Ante esto, la mediática salió a hablar.
Nara aclaró que desde Telefe nadie le dijo nada por su viaje a Estados Unidos a los estudios de Dante Gebel e ironizó: "Ustedes me viven echando, me despiden hace años del canal. Vine a firmar la indemnización porque según ustedes me echaron".
Y sobre MasterChef Celebrity aclaró: "Ya tenemos fecha de estreno, les va a encantar, es el mejor elenco que se haya visto en la televisión".
Qué dijo Yanina Latorre sobre Wanda Nara y su relación laboral con Telefe
"Es verdad que en ningún momento pensaton en echarla. El otro día lo dijo Ventura porque también garpa hablar de ella. Que no gustó en Telefe que fuera a lo de Gebel, no gustó porque va a salir esa nota en octubre y en eltrece que es competencia, Pero no es que la van a echar porque a ellos les sirve", indicó Latorre.