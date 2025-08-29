Quién es la famosa actriz que confirmó su embarazo a poco tiempo de separarse

Juana Repetto , la hija de Reina Reech y Nicolás Repetto, ha sorprendido a sus seguidores con una de las noticias más inesperadas del año. A pocos meses de su separación de Sebastián Graviotto, la actriz anunció su embarazo a través de un divertido video en Instagram. La noticia, que ha generado un gran revuelo en las redes sociales, marca el inicio de una nueva y emocionante etapa en su vida.

Este viernes por la mañana, Juana Repetto sorprendió a todos sus seguidores de Instagram con un inesperado anuncio: la actriz confirmó que está otra vez embarazada a pocos meses de separarse. Lo hizo a través de un divertido video en el que mostraba el momento en que se realizaba los estudios médicos de rigor y la confirmación del test positivo.

Con su característico estilo descontracturado y fiel a su manera de comunicarse, Juana eligió un reel para dar a conocer la noticia, demostrando que su vida, a pesar de los cambios, sigue un camino lleno de alegría y sorpresas. En el video, se la ve radiante y emocionada por la llegada de un nuevo integrante a su familia, mientras se escucha de fondo una música alegre y se lee el mensaje: "Surprise".

El anuncio en redes sociales llega en un momento particular para Juana Repetto. La noticia del embarazo se da a pocos meses de su separación de Sebastián Graviotto, con quien se había casado en pandemia por civil en 2020 y luego por iglesia en 2023. La ruptura, que venía gestándose desde antes, fue oficializada a principios de abril de 2025.

positivo-embarazo-juana-repetto_1 Juana Repetto y su inesperado anuncio de embarazo en un video viral. @juanarepettook

La actriz, que es madre de Toribio y Belisario, y Sebastián Graviotto, que es padre de Lupe, habían formado una familia ensamblada, pero el matrimonio llegó a su fin después de varias crisis. Sin embargo, la actriz ha demostrado que su amor por la maternidad es más fuerte que cualquier obstáculo.