El palito de Juana Repetto para Calu Rivero en la búsqueda de una niñera

Juana Repetto atraviesa una etapa de cambios importantes en su vida personal y no dudó en compartirlo con sus seguidores. Tras confirmar su separación de Sebastián Graviotto, la actriz e influencer abrió su corazón en redes sociales y reveló que está en la búsqueda urgente de una niñera que la ayude con la crianza de sus hijos, Toribio y Belisario.

El palito fuerte de Juana

Fiel a su estilo espontáneo, Juana habilitó una caja de preguntas en su cuenta de Instagram y una usuaria aprovechó para consultarle cómo se estaba organizando con la crianza compartida luego de la ruptura. Sin rodeos, la hija de Reina Reech y Nicolás Repetto fue tajante: “Nunca críe 50-50. Esa es la realidad. Yo me ocupo de prácticamente todo con los chicos, como fue siempre, y ahora un poquito más”.

La crianza de Repetto. / Foto: @juanarepettook

Según explicó, su ex está también ocupado con la crianza de su hija mayor, lo cual hace que el reparto de responsabilidades no sea equitativo. Por eso, la influencer decidió activar la búsqueda de ayuda. “Si conocen empresas de confianza que consigan niñeras o empleadas, bienvenido sea el dato. Me avisan, estoy en búsqueda”, escribió apelando a su comunidad digital.

Lejos de complicarse con exigencias imposibles, Juana aclaró que no está buscando una niñera de estilo "gurú espiritual". Al recordar el peculiar "casting de almas viajeras" que organizó Calu Rivero para cuidar a su hijo, la actriz lanzó una frase que generó risas y empatía en sus seguidores: “Menos pretenciosa que Calu. Con que cumplas y tengas buena onda con los pibes, ya estamos”.

El palito de Juana a Calu. / Foto: @juanarepettook

A pesar de los cambios, Juana se muestra fuerte y decidida a seguir adelante. Con un perfil cada vez más activo en redes, no solo comparte el detrás de escena de su maternidad, sino que también se convirtió en una voz sincera sobre las dificultades que enfrentan muchas madres.