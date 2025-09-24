Así fue el look elegante de Kate Middleton en su última visita oficial

Kate Middleton volvió a Southporth con un look elegante de abrigo gris y blusa romántica. No te pierdas las fotos.

El regreso de Kate Middleton a Southporth estuvo cargado de emoción. Junto a Guillermo, visitó la escuela infantil donde un año atrás un atentado había marcado a toda la comunidad, llevándose la vida de tres niñas. En aquel momento, los príncipes de Gales habían acompañado a las familias en el duelo. “Como padres, no podemos ni imaginar lo que están pasando las familias, amigos y seres queridos de los que murieron y resultaron heridos”, habían expresado entonces en un comunicado.

Durante la visita, la pareja recorrió la escuela, charló con los docentes, se interesó por las actividades del nuevo curso y compartió momentos con los más chicos. Kate se inclinó a la altura de los niños, escuchó con atención y regaló sonrisas en un gesto que mostró cercanía y empatía.

Pero, como siempre, su look no pasó desapercibido. La princesa de Gales estrenó un abrigo de paño gris, de corte clásico, con solapas amplias y cierre cruzado, ideal para el otoño británico. Una prenda de esas que funcionan como comodín de fondo de armario y que, por su neutralidad, pueden acompañar distintos estilos.

Debajo, lució una blusa rosa con un lazo XL en el cuello le dio el toque romántico que suavizó la sobriedad del abrigo. El contraste de tonos oscuros con el pastel creó un efecto elegante y femenino a la vez, marcando un balance perfecto.

El outfit se completó con un pantalón oscuro, stilettos altísimos y un clutch negro. Un trío de básicos que acompañó sin robarle protagonismo al abrigo ni a la blusa. En cuanto al pelo, Kate mantuvo su característica melena ondulada y larga.