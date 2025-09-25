Ester Expósito impactó con un nuevo look: irreconocible

Ester Expósito siempre ha sido noticia por sus elecciones de estilo. Desde los vestidos que usaba en eventos internacionales hasta sus looks más relajados en redes, la actriz española se convirtió en una it girl seguida de cerca. Esta vez, lo que impactó no fue un outfit sino su pelo, ya que la madrileña dejó atrás su característica melena rubia para mostrarse con un tono mucho más oscuro.

La imagen apareció en sus historias de Instagram y no necesitó más explicación. Allí se la vio con una melena XL en color castaño, peinada con ondas suaves estilo sirena y un flequillo ladeado que enmarcaba su rostro.

Aunque la actriz no escribió nada al respecto, sus seguidores interpretaron el cambio como una posible exigencia de un nuevo proyecto actoral. La posibilidad de que se tratara de una peluca también se instaló, ya que la tonalidad y el largo coincidían con tendencias de caracterización de la industria audiovisual.

Más allá de si el look era definitivo o transitorio, lo cierto es que causó sensación. Decenas de fans compartieron la captura, multiplicando la imagen por todas las plataformas y celebrando la transformación, puesto que Ester rompió con la imagen que durante años la identificó.