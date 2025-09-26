Esta imagen podría convertirse en la obra de arte del rock más cara de la historia

La icónica foto que en 1973 ilustró la tapa del disco Aladdin Sane de David Bowie será vendido en una subasta y podría superar el récord que hasta el momento lo tiene Led Zeppelin.

La foto de David Bowie con un rayo rojo y azul en su rostro y que sirvió para ilustrar la tapa del álbum Aladdin Sane (1973) será subastada el próximo 22 de octubre a un precio inicial estimado en 350 mil dólares y podría así convertirse en la obra de arte más cara del rock.

Se trata de una fotografía del propio David Bowie tomada por Brian Duffy, que será subastada por la empresa británica Bonhams - conocida por las ventas de obras de arte -y que integra la lista de las diez firmas de subastas más importantes del mundo. Hasta el momento la obra de arte más cara del rock es la tapa del álbum debut de Led Zeppelin (lanzado en 1968), que se vendió en una subasta por 320 mil dólares.

La foto que lo convirtió en un ícono del rock En enero de 1973, en su estudio en Londres, Chris Duffy realizó las fotos del rostro de Bowie atravesado por un relámpago rojiazul. Esa imagen era originalmente era mucho más pequeña. Y ocurrió que durante una sesión de fotos apareció el padre del fotógrafo: agarró un pintalabios y agrandó el rayo dibujado en el rostro de Bowie. Y eso lo cambió todo: a partir de ese momento nació la imagen de Aladdin Sane, considerada como una de las más icónicas de la historia de la música. Y no solo eso, sino también para muchos esa foto se destacó por su sencillez.

david bowie David Bowie Archivo

Brian Duffy fue un reconocido fotógrafo británico y su foto que ilustró la tapa del disco Aladdin Sane no solo marcó la carrera de David Bowie, sino que además la convirtió en un símbolo del glam rock. La cara pintada del músico inglés y su cabello colorido representó en su momento un desafío a las normas y estética de su tiempo.