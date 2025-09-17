Diez años después, Aerosmith desata la emoción mundial

Aerosmith anuncia su regreso y agita el mundo del rock . La banda liderada por Steven Tyler vuelve con “One More Time”, un EP de cinco canciones que verá la luz el 21 de noviembre. Se trata del primer material nuevo en más de una década y llega con una colaboración inesperada y más emoción .

El grupo estadounidense grabó este proyecto junto a Yungblud, una de las figuras jóvenes más llamativas del punk actual. La unión de generaciones crea un puente entre el sonido clásico de Aerosmith y la energía rebelde del artista británico. Esta combinación promete un resultado cargado de fuerza y frescura, capaz de captar tanto a veteranos como a nuevos oyentes.

El anuncio surgió pocos días después de un momento que ya había despertado rumores. En los MTV VMAs, Steven Tyler y Joe Perry se unieron a Yungblud y Nuno Bettencourt para rendir homenaje a Ozzy Osbourne. Juntos interpretaron “Crazy Train”, “Changes” y la emotiva “Mama, I’m Coming Home”, un set que dejó a la audiencia con ganas de más.

Entre las canciones destacadas del nuevo EP se encuentra “My Only Angel”, donde la voz inconfundible de Tyler se mezcla con la intensidad de Yungblud. Un adelanto en redes sociales mostró a ambos cantando en el estudio, provocando una ola de comentarios y expectativas en todo el mundo. El video refleja la química entre dos generaciones unidas por la pasión por el rock.

La decisión de volver al estudio tras diez años de silencio creativo sorprende incluso a los seguidores más fieles. Aerosmith demuestra que su espíritu sigue intacto, dispuesto a experimentar sin perder la esencia que los convirtió en una de las bandas más influyentes de la historia del rock. El EP promete guitarras potentes, letras profundas y una energía que trasciende épocas.