Presenta:

Mdz Show

|

Netflix

Netflix estrena dos series que se volverán tus favoritas: un reality de cocina y un crimen escalofriante

Este septiembre tiene contenido para todos los gustos en Netflix así que toma nota y decide cuál será tu favorita para maratonear.

Antonella Ramírez

Antonella Ramírez

Cuáles son las dos series que te impactarán. / Archivo MDZ

Cuáles son las dos series que te impactarán. / Archivo MDZ

Si te gusta pasar el tiempo frente al televisor y ver buenos contenidos, seguramente la plataforma de Netflix es de tus favoritas. En esta semana, los estrenos son muy particulares y no deberías perderte ninguno de ellos si querés maratonear durante varios días.

El streaming parece ser el mejor amigo del hombre moderno y todo el mejor entretenimiento siempre se encuentra en él. Por eso, en esta nota te contamos cuáles son los dos estrenos más importantes de la semana en Netflix; en esta ocasión, la series toman el lugar protagónico y el contenido es aún más extenso.

Te Podría Interesar

Dos estrenos imperdibles de Netflix para esta semana

Next Gen Chef

Fecha de estreno: miércoles 17 de septiembre

reality cocina netflix
Un nuevo desafío culinario en Netflix.

Un nuevo desafío culinario en Netflix.

Sinopsis: En esta competencia realizada en el Culinary Institute of America, 21 cocineros jóvenes compiten por coronarse como el mejor chef de la próxima generación y ganar el gran premio.

Elenco: Olivia Culpo, Kelsey Barnard Clark y Carlton McCoy

Black Rabbit

Fecha de estreno: jueves 18 de septiembre

netflix black rabbit
Black Rabbit, lo nuevo en Netflix.

Black Rabbit, lo nuevo en Netflix.

Sinopsis: El dueño de un restaurante se ve arrastrado al submundo criminal de Nueva York cuando su problemático hermano vuelve a la ciudad con unos prestamistas pisándole los talones.

Elenco: Jude Law, Jason Bateman y Cleopatra Coleman

Archivado en

Notas Relacionadas