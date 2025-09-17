Netflix estrena dos series que se volverán tus favoritas: un reality de cocina y un crimen escalofriante

Este septiembre tiene contenido para todos los gustos en Netflix así que toma nota y decide cuál será tu favorita para maratonear.

Si te gusta pasar el tiempo frente al televisor y ver buenos contenidos, seguramente la plataforma de Netflix es de tus favoritas. En esta semana, los estrenos son muy particulares y no deberías perderte ninguno de ellos si querés maratonear durante varios días.

El streaming parece ser el mejor amigo del hombre moderno y todo el mejor entretenimiento siempre se encuentra en él. Por eso, en esta nota te contamos cuáles son los dos estrenos más importantes de la semana en Netflix; en esta ocasión, la series toman el lugar protagónico y el contenido es aún más extenso.

Dos estrenos imperdibles de Netflix para esta semana Next Gen Chef Fecha de estreno: miércoles 17 de septiembre

reality cocina netflix Un nuevo desafío culinario en Netflix. Cortesía Netflix

Sinopsis: En esta competencia realizada en el Culinary Institute of America, 21 cocineros jóvenes compiten por coronarse como el mejor chef de la próxima generación y ganar el gran premio.