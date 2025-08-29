Netflix se anticipó a Halloween y reveló el primer vistazo de la esperadísima "Monstruo: la historia de Ed Gein"

La tercera entrega de la saga de Ryan Murphy explora los macabros crímenes del asesino que inspiró los grandes íconos del terror y llega a Netflix.

El loco de la motosierra tendrá su serie en Netflix. / Cortesía Netflix

Netflix y Ryan Murphy regresan con la tercera entrega de su exitosa serie de crímenes reales. En esta ocasión, la trama se adentra en la vida y los crímenes de Ed Gein, el infame asesino serial y saqueador de tumbas que se convirtió en una de las figuras más aterradoras de la historia criminal de Estados Unidos. La serie, protagonizada por Charlie Hunnam, se perfila como la más inquietante hasta la fecha.

En un contexto donde las series que exploran la criminalidad generan un creciente interés, Netflix ha publicado imágenes preliminares de Monster: The Ed Gein Story, la tercera entrega de la popular serie creada por Ryan Murphy e Ian Brennan. Tras el éxito mundial de Monster: la historia de Jeffrey Dahmer y Monsters: la historia de Erik y Lyle Menendez, la plataforma apostará por uno de los casos más perturbadores.

De qué trata el tercer gran capítulo de esta serie de Netflix La nueva temporada, que llega a la plataforma el próximo 3 de octubre de 2025 en todo el mundo, se adentra en los horrores cometidos por Ed Gein durante la década de 1950. La producción reconstruirá cómo este hombre, aparentemente inofensivo y reservado, pasó a convertirse en uno de los criminales más macabros de la historia, aterrorizando a una pequeña comunidad rural de Wisconsin.