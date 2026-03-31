Semana Santa: paso a paso para preparar una Rosca de Pascuas saludable sin harinas
Es posible preparar una rosca sin harinas para degustar en Semana Santa con ingredientes que son saludables y ricos en fibras. Una receta sencilla.
Llegó Semana Santa y además de los huevos, las roscas de Pascuas son un clásico de la repostería. Su forma circular simboliza la eternidad y la vida. Lo cierto es que la receta tradicional está cargada de harinas, sin embargo hay una opción saludable para este fin de semana largo.
Receta saludable para Semana Santa
Aunque no lo crean se puede lograr una rosca de pascuas esponjosa, sabrosa y al mismo tiempo sin harinas. El desafío de la repostería sin harinas está en lograr la estructura y esponjosidad que aporta el gluten. El secreto reside en el uso de opciones ricas en fibra, grasas saludables y proteínas.
En este caso la base es una mezcla de harina de almendras y harina de coco. No solo aportan una textura húmeda y suave, sino que están cargadas de nutrientes esenciales. Para unir los ingredientes se usan semillas de chía molidas que actúan como sustitutos del gluten aportando elasticidad a la masa. En lugar de azúcar refinada, se aconseja el uso de edulcorantes naturales.
Ingredientes
- 1/2 taza (60g) de harina de coco.
- 1 cucharada de chía molida
- 1 cucharadita de polvo para hornear.
- 1/2 cucharadita de bicarbonato de sodio.
- Una pizca de sal.
- 1/2 taza de eritritol u otro edulcorante granulado.
- 4 huevos grandes (a temperatura ambiente).
- 1/2 taza (120ml) de aceite de coco derretido (o manteca derretida).
- 1/4 taza (60ml) de leche vegetal (almendra, coco) sin azúcar.
- 1 cucharadita de esencia de vainilla.
- Ralladura de un limón.
- Ralladura de una naranja.
- Opcional: Unas gotas de esencia de azahar (esencial para el sabor tradicional).
Para decorar:
- Huevo batido (para pincelar).
- Crema Pastelera Saludable: Se puede elaborar una versión con leche vegetal, fécula de maíz (como la maicena, que es apta), edulcorante y yemas de huevo.
- Frutos secos picados (almendras, nueces).
En primer lugar, precalentar el horno a 180°C. Cubrir una placa para horno con papel manteca. En un bol grande tamizar e integrar las harinas, las semillas de chía, el polvo para hornear, el bicarbonato, la sal y el edulcorante. En otro bol se baten los huevos, se añade el aceite, la leche vegetal, la vainilla, las ralladuras de cítricos y la esencia de azahar. Mezclar hasta integrar.
Luego colocar los húmedos sobre los secos y mezclar con una espátula hasta formar una masa homogénea y ligeramente pegajosa. Dejar reposar diez minutos y con las manos humedecidas formar una bola con la masa. Colocarla sobre el papel manteca y con los dedos hacer un hueco en el centro.
Después se bate el huevo restante y se pincela la superficie para que se pueda dorar la rosca. Hornear durante 20-25 minutos o hasta que esté dorada en la superficie y al insertar un palillo, salga limpio.
Una vez que la rosca está fuera del horno, deja enfriar sobre una rejilla. Cuando esté tibia o fría, decorar con la crema pastelera saludable, los frutos secos picados o los tradicionales huevos.