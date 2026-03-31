Semana Santa: paso a paso para preparar una Rosca de Pascuas saludable sin harinas

Llegó Semana Santa y además de los huevos, las roscas de Pascuas son un clásico de la repostería. Su forma circular simboliza la eternidad y la vida. Lo cierto es que la receta tradicional está cargada de harinas , sin embargo hay una opción saludable para este fin de semana largo.

Aunque no lo crean se puede lograr una rosca de pascuas esponjosa, sabrosa y al mismo tiempo sin harinas. El desafío de la repostería sin harinas está en lograr la estructura y esponjosidad que aporta el gluten. El secreto reside en el uso de opciones ricas en fibra, grasas saludables y proteínas.

En este caso la base es una mezcla de harina de almendras y harina de coco . No solo aportan una textura húmeda y suave, sino que están cargadas de nutrientes esenciales. Para unir los ingredientes se usan semillas de chía molidas que actúan como sustitutos del gluten aportando elasticidad a la masa. En lugar de azúcar refinada, se aconseja el uso de edulcorantes naturales.

En primer lugar, precalentar el horno a 180°C. Cubrir una placa para horno con papel manteca. En un bol grande tamizar e integrar las harinas , las semillas de chía, el polvo para hornear, el bicarbonato, la sal y el edulcorante. En otro bol se baten los huevos, se añade el aceite, la leche vegetal, la vainilla, las ralladuras de cítricos y la esencia de azahar. Mezclar hasta integrar.

Luego colocar los húmedos sobre los secos y mezclar con una espátula hasta formar una masa homogénea y ligeramente pegajosa. Dejar reposar diez minutos y con las manos humedecidas formar una bola con la masa. Colocarla sobre el papel manteca y con los dedos hacer un hueco en el centro.

Después se bate el huevo restante y se pincela la superficie para que se pueda dorar la rosca. Hornear durante 20-25 minutos o hasta que esté dorada en la superficie y al insertar un palillo, salga limpio.

Una vez que la rosca está fuera del horno, deja enfriar sobre una rejilla. Cuando esté tibia o fría, decorar con la crema pastelera saludable, los frutos secos picados o los tradicionales huevos.