Estilo y elegancia: mirá la antigua casa de Sting cuando saltó a la fama con The Police

Hampstead queda en Londres y es una de las zonas más caras de Gran Bretaña. Uno de sus habitantes fue Gordon Matthew Thomas Sumner, más conocido como Sting (73), ex bajista de The Police. Es una mansión de 400 metros cuadrados, con 6 dormitorios y 5 baños que lo puso a la venta en U$S 16,4 millones.